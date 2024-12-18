Lies of P : La suite pourrait proposer du multijoueur

Il se pourrait bien que la suite de Lies of P dispose d'une dimension multijoueur.

La suite de Lies of P avec du multijoueur ?

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Au cours du mois de novembre 2023, NEOWIZ a annoncé queallait avoir le droit à une suite, en plus d'un DLC. Il y a peu de temps,Effectivement, comme reporté par plusieurs internautes, et notamment sur Reddit, NEOWIZ a, récemment, posté plusieurs offres d'emplois sur son site. Sur l'une d'entre elles, il est écrit que la personne doit avoir de l'expérience dans la conception de systèmes d'équilibre PvP. Une autre offre exige que le postulant possède de l'expérience dans le développement d'éléments multijoueur. Enfin, une troisième mentionne des donjons instanciés.Autant de détails qui laissent penser que. Ce qui serait un changement plutôt marquant, puisque le premier volet de la franchise n'est jouable qu'en solo, mais assez intéressant. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, NEOWIZ n'a pas communiqué à ce propos. Il convient donc de prendre ces informations avec de grosses pincettes et attendre une annonce de la part de NEOWIZ pour en avoir le cœur net.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :