Lies of P : La suite pourrait proposer du multijoueur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2024 à 15h11
Il se pourrait bien que la suite de Lies of P dispose d'une dimension multijoueur.
Lies of P : La suite pourrait proposer du multijoueur
Au cours du mois de novembre 2023, NEOWIZ a annoncé que Lies of P allait avoir le droit à une suite, en plus d'un DLC. Il y a peu de temps, des informations concernant le prochain opus de la licence ont été dévoilées et laissent entendre que la suite de Lies of P pourrait disposer d'un mode multijoueur.

La suite de Lies of P avec du multijoueur ?

Effectivement, comme reporté par plusieurs internautes, et notamment sur Reddit, NEOWIZ a, récemment, posté plusieurs offres d'emplois sur son site. Sur l'une d'entre elles, il est écrit que la personne doit avoir de l'expérience dans la conception de systèmes d'équilibre PvP. Une autre offre exige que le postulant possède de l'expérience dans le développement d'éléments multijoueur. Enfin, une troisième mentionne des donjons instanciés.

Multiplayer coming in Lies of P 2 (PVP, COOP, Minigames, Instance Dungeons): Neowiz Job Listings
byu/theycallmejicky inLiesOfP

Autant de détails qui laissent penser que la suite de Lies of P, que nous pouvons actuellement appeler Lies of P 2, proposera une dimension multijoueur. Ce qui serait un changement plutôt marquant, puisque le premier volet de la franchise n'est jouable qu'en solo, mais assez intéressant. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, NEOWIZ n'a pas communiqué à ce propos. Il convient donc de prendre ces informations avec de grosses pincettes et attendre une annonce de la part de NEOWIZ pour en avoir le cœur net.

Rappelons, en guise de conclusion, que Lies of P, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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