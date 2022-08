Lies of P : Les développeurs expliquent pourquoi avoir choisi Pinocchio

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est en 2021 que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir, pour la toute première fois,, le prochain jeu aux accents très Souls-like et offrant une relecture des aventures de Pinocchio, développé par le studio Neowiz. Récemment, le soft s'est davantage dévoilé grâce à une vidéo de gameplay , diffusée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022. Mais, ce n'est pas tout.En effet, il y a quelques jours, les journalistes d' IGN ont interviewé le directeur du jeu, Choi Ji-Won. Grâce à cet entretien, nous apprenonspour Lies of P. Premièrement, Choi Ji-Won explique qu'ils désiraient: « Nous devions trouver quelque chose de déjà bien connu, puisqu'il s'agit de notre premier Soul-like, nous désirions d'abord avoir une fanbase ».De plus, le directeur de Lies of P précise que(œuvre de Carlo Collodi), qui se veut très sombre et donc appropriée pour un Souls-like, et non pas sur la version Disney. Finalement,par Pinocchio est également un point important pour le studio de développement : « Pinocchio a un parcours assez divers [...] Au début, Pinocchio est dans la maison de Geppetto, et puis il se rend dans l'océan, et se retrouve à l'intérieur d'une baleine. C'est pour cela que nous avons trouvé Pinocchio très intéressant pour notre jeu ».Pour rappel, à l'heure actuelle, Lies of P ne possède pas encore de date de sortie précise. D'après les dernières informations connues, le titre doit débarquer au cours de l'année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que Lies of P sera disponible, dès le jour de sa sortie, dans le Game Pass.