Lies of P se montre un peu plus dans un nouveau trailer

Annoncé pour la première fois en 2021,a su intriguer les joueurs et les joueuses, amateurs ou non de Souls-like. Récemment, le titre est revenu sur le devant de la scène vidéoludique. En effet, un nouveau trailer, dévoilant un peu plus le gameplay du jeu, a été partagé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022.Ainsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous avons eu le droit à un nouveau et bel aperçu des environnements que nous serons amenés à découvrir dans Lies of P. À ce sujet, rappelons que les événements narrés dans le jeu de Neowiz se dérouleront dans une version sombre de la Belle Époque.De plus, ce nouveau trailer comprend quelques séquences de gameplay et présente des affrontements intenses contre des ennemis féroces et qui semblent des plus coriaces. D'ailleurs, dans la vidéo, nous pouvons voir que Pinocchio est équipé de différentes armes, équipements et semble posséder plusieurs sorts/compétences. Finalement, comme prévu, nous aurons l'opportunité de rencontrer plusieurs personnages, dont le créateur de Pinocchio.À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas partagé de date de sortie précise pour Lies of P. D'après les dernières informations connues, le titre doit débarquer au cours de l'année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Finalement, sachez que Lies of P sera disponible, dès le jour de sa sortie, dans le Game Pass.