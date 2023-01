Les Sims 4 va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Sur quelles plateformes retrouver Les Sims 4 ?

Depuis le lancement desen septembre 2014, de nombreux joueurs ont été séduits par la simulation de vie, très addictive et qui a été agrémentée d'une multitude d'ajouts, souvent payants, ces dernières années, afin d'encourager les joueurs à revenir et à rester sur l'aventure. Avec désormais un contenu très important, et surtout une disponibilité en free-to-play depuis la fin de l'année 2022, certains se demandent siÀ l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que le succès d'Electronic Arts et de Maxis, qui possède des millions de joueurs à travers le monde, va être lancé sur une nouvelle plateforme, à savoir la. Cependant, il ne faut jamais dire jamais, même si près d'une décennie après son lancement initial, voir. Un choix qui peut en étonner plusieurs, notamment parce que des jeux de la licence se sont déjà rendus disponibles sur les consoles de Nintendo, notamment l'excellent Sims 2.Electronic Arts pourrait toutefois tenter de séduire un nouveau public et donc sortir, enfin,, mais cela ne semble pas dans le plan des développeurs, qui travaillent, d'ailleurs, sur un nouvel épisode, qui devrait naturellement porter le nom des Sims 5 Comme nous vous le disions,. De fait, même si vous ne pouvez pas y jouer sur Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver gratuitement sur PC, via Steam ou Origin, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le titre est encore suivi et plusieurs kits et DLC seront introduits d'ici au lancement d'un nouveau jeu.