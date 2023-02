Les Sims 4 : Une date de sortie annoncée pour la mise à jour sur les nourrissons

Date de sortie et détails concernant la mise à jour des nourrissons, à venir sur Les Sims 4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très attendue par les joueurs et les joueuses, et ce depuis longtemps,. Celle-ci arrive, d'ailleurs, dans très peu de temps, au moment où nous écrivons ces lignes.En effet, grâce au premier épisode de la série de vidéos communautaires, Behind The Sims, nous en savons un peu plus quant à la mise à jour concernant les nourrissons, devant arriver prochainement sur Les Sims 4. D'ailleurs,, sur toutes les plateformes de jeu.Suite à cette mise à jour,(nouvelle étape de vie), et sélectionner leurs traits ainsi que leurs vêtements. En outre, notons que(marcher, grimper, s'asseoir, etc.). Le tout étant présenté et détaillé dans la vidéo ci-dessous (à partir de 14:33).Par ailleurs, EA et Maxis ont annoncé qu'. Sans oublier le fait que le studio de développement et l'éditeur ont profité de l'événement pour partager quelques informations au sujet de « Project Rene » ( Les Sims 5 ).Pour rappel, Les Sims 4 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Mac.