Les Sims 4 : Son designer dévoile son nouveau projet

Si le cinquième opus de la franchise ne verra pas le jour, le designer du jeu Les Sims 4 travaille actuellement sur un nouveau jeu de simulation de vie, plus personnel.
L'annonce de « l'annulation » des Sims 5 a laissé la communauté sans voix. De fait, le quatrième opus est officiellement le dernier de la franchise pour le moment, puisque Project Rene est toujours en cours
. Et tout ne s'arrêtera pas à ça pour le genre simulation de vie. Si inZOI
vient à l'esprit de nombreux joueurs, Will Wright (designer du jeu Les Sims 4
) reste toujours très attaché au genre. D'ailleurs, il a surpris le public lors d'une live Twitch. Lors d'un événement caritatif organisé sur la plateforme
, il a annoncé travailler sur un tout nouveau sim life, baptisé Proxi. Il a également donné quelques précisions sur le gameplay de ce nouveau titre qui utilisera l'intelligence artificielle. Mais plus étonnant, les souvenirs personnels du joueur joueront un rôle important.
Proxi, une alternative aux Sims 4 qui change vos souvenirs en monde à explorer
Will Wright explique que chaque aventure dans Proxi sera unique, car elle repose essentiellement sur l'exploitation des souvenirs de chacun. Dans un premier temps, le joueur est invité à raconter un souvenir en tapant des détails avec son clavier
. Ensuite, l'intelligence artificielle transforme cette description en une petite scène animée. Une fois la scénette générée, il sera possible de la personnaliser en modifiant certains éléments de décor par exemple. Chaque souvenir créé de cette manière intègre ensuite un « Monde mental »
, un univers en 3D que le joueur est ensuite libre d'explorer comme il le souhaite.
En plus de créer un univers très personnel car lié à votre histoire, Proxi vous permet également de cohabiter avec toutes les personnes présentes dans les souvenirs racontés
. Dans ce cas, le titre génère un proxi, un avatar de chaque personne importante. Une fois intégré à votre Monde mental, vous serez libre d'interagir et de jouer avec vos proxies.
S'il existe des points communs entre Proxi et Les Sims, Will Wright a expliqué lors de cet entretien pourquoi il a souhaité mettre davantage l'accent sur le vécu des joueurs. « Je me suis senti de plus en plus proche du joueur. Un peu comme un dicton que j'ai suivi, à savoir qu'aucun concepteur de jeu ne s'est jamais trompé en surestimant le narcissisme de ses joueurs. On peut en déduire que plus un jeu est centré sur vous, plus il vous plaira
».
À l'heure actuelle, Proxi est toujours en développement et ne possède pas encore de date de sortie
. Cependant, un premier teaser a été partagé pour dévoiler les mécaniques de création ainsi que l'esthétique du titre, très douce et d'inspiration cartoon.
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