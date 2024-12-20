Les Sims 4 : Récupérez de nombreux objets de Noël et un DLC gratuit

À quelques jours des festivités de fin d'année, Les Sims 4 jouent les Père Noël avec un peu d'avance en proposant de nombreux objets à récupérer, ainsi qu'un DLC pour les passionnés de cuisine.
Dans le monde des Sims, toutes les fantaisies sont permises, surtout quand un événement festif se profile à l'horizon. Pour offrir à vos personnages un Noël ou des fêtes hautes en couleurs, il existe des kits d'objets thématiques pour le jeu Les Sims 4
, à l'image du pack gratuit Fêtes de fin d'année. Avec lui, vous pouvez décorer votre maison et vos extérieurs avec des sapins, des guirlandes, des bonshommes de neige et bien plus encore.
Cependant, Electronic Arts aime aussi surprendre la communauté. Pour cela, le développeur a prévu deux surprises qui vous permettent de récupérer de nouveaux objets saisonniers
dans Les Sims 4 ainsi que le DLC Kit d'objets Passion Cuisine.
Des défis simples à accomplir dans Les Sims 4 et un DLC gratuit offert si vous possédez cet élément
La mises à jour de novembre 2024 sur PC et consoles ont apporté leur lot de correctifs mais également de nouveaux éléments pour personnaliser votre foyer et des missions sur le thème des traditions des fêtes dans les monde entier. Baptisée Festivités Cosy
, cette série de missions disponible depuis le 3 décembre est étoffée chaque semaine. Elle vous demandera d'interagir avec les membres de votre famille, vos voisins et vos amis.
Si vous validez toutes les missions des Festivités Cosy, vous obtiendrez en récompense des pulls de Noël pour habiller vos personnages, une console de jeux rétro, une télévision qui se transforme en peinture décorative, une écharpe, des couronnes de Noël décoratives
, des paillassons, des chaussons amusants, un nouveau trait de personnalité et plus encore. Pour en profiter, vous avez simplement besoin du jeu de base Les Sims 4, qu'elle soit sur PC ou sur consoles.
Mais un vrai cadeau peut aussi être obtenu à quelques jours de la visite du Père Noël. Electronic Arts offre le DLC Kit d'objets Passion Cuisine
à tous les passionnés des Sims. Cependant, seuls les joueurs possédant un abonnement au Xbox Game Pass pourront obtenir ce kit
vous permettant de préparer de nouvelles recettes et de transformer votre cuisine en atelier digne d'un grand chef.
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