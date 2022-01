Les Sims 4 partage la feuille de route pour début 2022, avec un Pack spécial mariage

Cheers to the moments worth celebrating! And there's a bunch to unwrap! #SimthingtoCelebrate pic.twitter.com/JjUoWKtKXr — The Sims (@TheSims) January 5, 2022

PC Édition Standard → 5,99 € au lieu de 39,95 €, soit 85 % de réduction.

Xbox One/Series Édition Standard → 9,5 € au lieu de 49,99 €, soit 81 % de réduction.

PS4/PS5 Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'image de nombreux jeux,. Ainsi pour les trois premiers mois de 2022 nous aurons le droit à une période nommée « Simthing to Celebrate », avec un premier Pack qui semble être basé sur le mariage, puisque celui-ci a pour légende d'être un Pack qui « organise une fête pour l'amour ». Nous pourrions d'ailleurs très bien le voir arriver à l'occasion de la Saint-Valentin.Pour le reste, nous aurons le droit à deux kits qualifiés de « vibrants » lesquels « célèbrent un design féroce », sans plus de détails. Enfin, une sélection de « produits alimentaires mondiaux gratuits pour rassembler les sims » sera également introduite, là encore sans nous en dire davantage, mais tout ceci devrait être disponible gratuitement. Les développeurs se montreront plus loquaces en temps voulu.. Cela n'est pas très étonnant, étant donné que Maxis a pour habitude de sortir ce genre de contenu en été et en automne.est pour rappel disponible depuis 2014 sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :