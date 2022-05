Les Sims 4 : Les pronoms personnalisables sont arrivés

Une nouvelle mise à jour est arrivée sur Les Sims 4 ✨ avec l'aide de @ItGetsBetter et @GLAAD !

Vous pouvez choisir des pronoms personnalisés pour vos Sims 🎉

Pour le moment disponible en anglais et prochainement en français. pic.twitter.com/OQbMFAYqMG — Les Sims (@LesSims) May 24, 2022

Depuis les débuts de la franchise Les Sims, l'équipe de développement en charge de la licence cherche à rendre ses jeux les plus inclusifs possibles. EA et Maxis viennent de franchir une étape, allant dans ce sens.En effet, le studio et l'éditeur ont rendu, via une toute nouvelle mise à jour. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent désormais personnaliser, à leur guise, les pronoms des Sims qu'ils créent. Ceci a été effectué en étroite collaboration avec le projet It Get Better et le GLAAD.Au sujet de l'intégration des pronoms personnalisables dans la version française du jeu Les Sims 4, le studio de développement a apporté des précisions. Dans un récent post à ce sujet, disponible sur la page Les Sims du site EA, les développeurs des Sims 4 ont indiqué qu'ils ont besoin d'un « temps supplémentaire » afin d'intégrer les pronoms personnalisables dans les autres versions du titre.Découvrez ou redécouvrez, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :