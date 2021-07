Les Sims 4 : Les joueurs partagent leurs créations depuis la sortie de l'extension Vie à la campagne

PLS, you can deadass just flood your whole ass house in the sims 4 IM CRIN pic.twitter.com/GciAU9qlde — shroomgod (@shroomboii) July 20, 2021

Au vu des partages et réactions sur les réseaux sociaux, les joueurs desont l'air plus que ravis de pouvoir enfin s'amuser comme il se doit avec cet outil magique. Celui-ci permet en effet d'ajouter des « effets de l'étang », avec plusieurs éléments différents, dont de la mousse, des effets vaseux, ou encore des éléments décoratifs comme des animaux. Il peut aussi, si vous le désirez, transformer votre jardin en une véritable pataugeoire.Sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter, plusieurs d'entre eux ont partagé leur création via le #ShowUsYourBuilds. Parmi eux,En plus de l'outil eau, d'autres nouveautés ont fait leur apparition, avec notammentdes travaux/activités pour les enfants, leur permettant d'aider les autres Sims à la cuisine, mais aussi au jardinage. Si vous souhaitez d'ailleurs acquérir l'extension à moindres frais, notre partenaire