Les Sims 4 : Les histoires de quartier mises à jour, un nouveau kit disponible

Adopter de jeunes Sims dans leur foyer, du nourrisson au bambin.

Tomber enceinte de leur moitié et finir par accoucher. Les Sims proches de leur famille sont plus susceptibles de faire cela, tandis que les Sims réticents à s'engager sont moins susceptibles de le faire. Si un Sim ou sa moitié déteste les enfants, il ne fera jamais cela.

Certains Sims peuvent plutôt adopter un chien ou un chat (nécessite Les Sims 4 Chiens et Chats).

Commencer et quitter une carrière. Les traits de caractère d'un Sim influencent fortement ces décisions. Les Sims âgés peuvent décider de prendre leur retraite.

Les foyers peuvent emménager sur des terrains ou déménager.

Mourir dans différents types d’accidents, en fonction de facteurs de risque tels que l’âge, les traits de caractère et la carrière.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après quelques semaines d'accalmie, où les nouveautés se sont faites moins nombreuses, les joueurs des Sims 4 vont pouvoir découvrir une nouvelle mise à jour gratuite et importante.. Introduit il y a quelques mois, il permet aux Sims voisins (terme désignant tous les PNJ du jeu) d'évoluer de plusieurs façons, augmentant, encore plus, l'immersion et la rejouabilité.Avec cette nouvelle mise à jour, c. Ils pourront en effet changer de carrière, adopter un enfant ou encore divorcer. En somme, leur vie sera plus autonome et aléatoire qu'elle ne l'était. Les Sims voisins peuvent désormais :Le deuxième point majeur de cette mise à jour des histoires de quartier est l'ajout de nouvelles commandes de gameplay, vous octroyant le droit d'appliquer des changements sur la vie des Sims voisins, concernant les choses qu'ils peuvent faire, ou ne pas faire. Vous pouvez retrouver davantage de précisions sur le site officiel Enfin, pour conclure, sachez qu'un nouveau kit arrive.avec des objets « expressifs et éclectiques ». Ce dernier sera disponible à l'achat dès le 21 mars.