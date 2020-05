Les Sims 4 : L'extension Écologie sera disponible le 5 juin

L'heure de l'écologie a sonné dans Les Sims 4 avec sa prochaine extension qui vous fera avoir la main verte !

vient de se dévoiler dans une nouvelle vidéo bande-annonce, présentant alors les principales nouveautés qui seront disponibles dansSine sera pas la première extension à traiter de l'environnement, avec cette dernière nous aurons l'occasion de découvrir, un espace communautaire tourné vers la nature et le développement durable dans lequel vos sims vont devoir s'allier avec leurs voisins afin de rendre ce lieu plus convivial et surtout en harmonie avec la nature.Dans, vous aurezgrâce à des panneaux solaires et à des éoliennes. Profitez également d'un jardin vertical pour faire pousser votre nourriture. Il paraît qu'il y a parfois quelques pépites qui traînent dans les bennes à ordures, et ces trouvailles une fois transformées vous permettront de décorer votre petite maison. À. En effet, vous pourrez collaborer avec les voisins de votre quartier grâce à, et chaque fin de semaine un nouveau plan d'action sera mis en place. Vous pourrez même décider d'entreprendreAdieu les détritus et autres polluants, et bonjour le recyclage des déchets.: choix des sources d'énergie, conception de votre maison, votes pour les plans d'action. Ainsi, vous pourrez vous retrouver avec un air totalement pollué, ou une eau extrêmement claire et saine.prochain sur PC, Xbox One et PS4.