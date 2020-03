Les Sims 4 fêtent son 20e anniversaire avec Bilal Hassani

Voici maintenant 20 ans que les Sims ont fait pour la première fois leur apparition. Et pour cet anniversaire, Electronic Arts a prévu des invités de marque, donc un chanteur français bien connu.

PC Édition Standard → 8,95 € au lieu de 40 €

Xbox One Édition Standard → 13,95 € au lieu de 50 €



Grâce aux, les joueurs peuvent raconter les histoires qu'ils désirent depuis maintenant 20 ans, que ce soit des histoires de couples ou des histoires de crimes, les joueurs ont surtout la possibilité de créer les personnages qu'ils veulent avec la personnalité qui leur convient le mieux. Et c'est sur ce point que la franchise encourage les joueurs pour ce vingtième anniversaire, avec une nouvelle campagne.Avec l'ajout de nombreuses options de représentation du genre, de création d'objets inspirés de diverses cultures, et après avoir proposé de nombreux concours sur les réseaux sociaux, dans le cadre de, le chanteur françaispour encourager les joueurs àMalgré les critiques subies dues à son orientation sexuelle ou encore sur son look, Bilal s'est toujours assumé et n'a jamais eu peur de prendre des risques, et c'est donc cet aspect de sa personnalité que l'on retrouve dans Les Sims 4, mais aussi, et surtout, le personnage même de Bilal ! Cependant, il n'a pas été le seul à être convié à la fête, et d'autres grands noms l'ont accompagné comme l'actrice et chanteuse américaine, le vidéaste anglais, la vidéaste allemande et militante LGBTet aussi l'acteur polonaisVous pouvez trouver plus d'informations sur la campagne, mais aussidirectement sur le site officiel Les Sims 4 est, quant à lui, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez toujours pas, nous rappelons que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :