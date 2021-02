Les Sims 4 enregistre une moyenne record de joueurs par jour, par semaine, et par mois

PC Édition Standard → 6,99 € au lieu de 40 €

Xbox One Édition Standard → 10,98 € au lieu de 50 €

PS4 Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 € Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

dans le genre simulation et plus globalement dans le monde des jeux vidéo. En veut pour preuveenregistrés en juin 2020, avec pas moins de 10 millions de joueurs mensuels En ce début d'année 2021,vient de communiqué via un rapport financier du titre, et ces derniers affirment bel et bien. Le jeu a en effet, soit une belle hausse de 3 millions. Selon le studio, le titre a atteint « une moyenne record de joueurs par jour, par semaine et par mois »., notamment sur PS4, Xbox One, et PC via Origin. Néanmoins, il semblerait quesans oublier les différents confinements, qui font que les gens jouent davantage.Le jeu d'EA a en effet rejoint le géant Steam depuis plusieurs mois, et selon les données de SteamDB , le nombre de joueurs a augmenté de façon drastique lors des promotions proposées par la plateforme. À la fin du mois de décembre dernier,, et ce, seulement sur Steam.Si vous ne possédez toujours pas Les Sims 4 , nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, ainsi que ses DLC, à moindre coût sur les plateformes suivantes :