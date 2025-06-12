Les Sims 4 dévoile le pack d'extension Nature enchantée avec un trailer envoûtant

EA et Maxis ont, récemment, partagé des détails et un trailer pour le prochain pack d'extension des Sims 4, qui est nommé Nature enchantée.

Des détails sur le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4

Il y a la fée harmonieuse, un être ailé bienveillant qui veut aider les autres à trouver la santé et l'équilibre ; et la fée discordante, une créature volante malicieuse qui adore semer un peu de chaos et compliquer la vie des Sims qui l'entourent. C'est à vous de choisir une voie pour votre fée... et les ailes qui vont avec.

Le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 dévoile sa date de sortie et son prix

EA et Maxis avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses en ce jeudi 12 juin 2025 pour découvrir de nouvelles informations concernant les contenus à venir sur. Ainsi, dans très peu de temps,En effet, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, EA et Maxis ont apportéAinsi,, qui est décrit comme « un monde luxuriant où les Sims et la nature vivent dans une harmonie parfaite (ou chaotique) » et qui est composé de trois quartiers (Côte d'Adhmor, Sprucederry Grove, Everdew). De plus, grâce aux conseils de Mère Nature, il sera possible de transformer son Sim en une fée, pouvant emprunter deux chemins distincts :: si les Sims sont en état de déséquilibre, il sera plus difficile de leur faire apprendre de nouvelles compétences ou encore de satisfaire leurs besoins. Fort heureusement,, qui permet de concocter des remèdes et élixirs, et ce, en échange de ressources spéciales.Remarquons, en outre, que ledit pack apportera des plantes d'intérieur inédites, qui nécessiteront une attention particulière et qui ne sont plus simplement décoratives : « elles ont besoin d'eau, de soins et de compagnie constante. Vous pouvez même les placer sur des étagères, des tables et des sols pour transformer votre maison en sanctuaire végétal paisible ».. D'après les informations partagées par EA et Maxis, ce contenu additionnel sera vendu à 39,99 $ et sera proposé sur les différents stores (EA app, Epic Games Store, Steam, PlayStation Store et Microsoft Store).Rendez-vous donc au début du mois de juillet de cette année 2025 pour découvrir. Pour rappel, le titre est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.