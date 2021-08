Les Sims 4 annonce le kit Loft Industriel et partage sa date de sortie

Quand sera disponible le kit Les Sims 4 Loft Industriel ?

PC Édition Standard → 7,55 € au lieu de 39,95 €, soit 81 % de réduction.

Xbox One/Series Édition Standard → 7,74 € au lieu de 49,99 €, soit 85 % de réduction.

PS4/PS5 Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

etsont fiers d'annoncerpour marquer comme il se doit la fin de l'été qui approche petit à petit. Au menu de ce pack, un assortiment de meubles inspirés de la décoration des entrepôts reconvertis de Brooklyn à New York, permettant ainsi aux joueurs d'obtenir de nouvelles architectures dans un style industriel.Bien évidemment, plusieurs éléments seront disponibles pour agencer au mieux possible ces habitations modernes. Parmi ce nouveau panel, nos Sims pourront retrouver des grandes fenêtres, des matériaux bruts, ou encore des objets originaux comme des tuyaux apparents, des conduits d'aération métalliques, des structures tendance en bois et en acier, ou encore des nouveaux éclairages., et pour cette occasion,d'une artiste basée à Brooklyn,. Pour la petite histoire, cette artiste contemporaine utilise pour ses oeuvres un mélange de matériaux, et n'hésite pas à y mettre beaucoup de couleur. Elle a collaboré plusieurs fois avec des organisations qui lui tiennent à cœur comme celle des LGBTQ+ pour promouvoir l'égalité et l'inclusion.Si vous ne possédez pas les Sims 4 et que vous souhaitez profiter de l'occasion pour tenter l'expérience, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :