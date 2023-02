Les Sims 4 accueille plusieurs nouveautés avec la mise à jour du 31 janvier

Aperçu de la mise à jour du 31 janvier 2023 des Sims 4

a accueilli, le 31 janvier 2023, une. Il s'agit du patch 1.69 sur consoles et 1.95.207.1030 sur PC (1.95.207.1230 sur Mac).Pour commencer, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent découvrir delors de la création de leur(s) Sim(s) :, disponible en quinze couleurs,(lecteurs de glycémie). En outre, il est désormais possible d'ajouterPar ailleurs, les développeurs ont introduit: un « binder » (brassière compressive) et un « nouveau sous-vêtement compressif », qui sont à retrouver dans « Créer un Sim ». Dans le mode Construction, nous pouvons également compter surEn outre, cette mise à jour introduit: les joueurs et les joueuses étant sur PlayStation peuvent, maintenant,(cette dernière option est aussi valable sur Xbox). Notons aussi qu'en mode Construction, qui profite d'un système d'accompagnement,, notamment pour « certaines boîtes de dialogue et certains écrans afin de simplifier et accélérer la navigation dans le jeu ».Finalement, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour. Pour plus d'informations, à ce sujet, vous pouvez consulter le patch notes officiel Pour rappel, Les Sims 4 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Mac.