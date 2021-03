Les Sims 4 accueille 3 nouveaux kits

Nouveaux kits pour une nouvelle vie dans les Sims 4

Kit Look Rétro

Kit Cuisine Rustique

Kit Nettoyage de Printemps

vient de dévoiler sur le site officiel des la parution de, beaucoup plus petits que ceux que nous connaissons habituellement., ces derniers sont au nombre de 3 et sont axés sur des thèmes bien précis. Cela est l'occasion pour les joueurs de découvrir de nouvelles tenues, mais aussi de nouveaux éléments de décoration.Ce premier kit intitulépermet aux joueurs d'arborer des vêtements rappelant non sans mal le style des. Plusieurs pièces de sport sont donc disponibles, allant de la simple veste éclatante, au pantalon de jogging rose fuchsia.À travers ce, les joueurs se retrouvent plongés au cœur de la cuisine de mamie, avec un réfrigérateur vintage, ou encore avec les cocottes intemporelles.Se laisser vivre c'est bien, mais dans un environnement propre c'est toujours mieux ! Les Sims peuvent désormais passer un petit coup d'aspirateur pour avoir un environnement plus harmonieux et sain grâce au. Plusieurs modèles sont disponibles, allant du plus petit appareil au plus imposant.et sur toutes les plateformes, à savoir Origin, Steam, PS4 et Xbox, au prix de