Xbox Game Pass, les jeux entrants (décembre 2022)

1er décembre : Eastward - Cloud, Console & PC. The Walking Dead: L'Ultime Saison - Cloud, Console & PC. Totally Reliable Delivery Service - PC.

6 décembre : LEGO Star Wars : La Saga Sywalker - Cloud, Console & PC. Hello Neighbor 2 - Cloud, Console & PC.

8 décembre : Chained Echoes - Cloud, Console & PC. Metal: Hellsinger - Xbox One.

13 décembre : High on Life - Cloud, Console & PC. Potion Craft - Console & PC.

15 décembre : Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition - Cloud, Console & PC. Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan - Cloud, Console & PC.



Xbox Game Pass, les jeux sortants (décembre 2022)

Aliens: Fireteam Elite - Cloud, Console & PC.

Breathedge - Cloud, Console & PC.

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée - Cloud, Console & PC.

Firewatch - Cloud, Console & PC.

Lake - Cloud, Console & PC.

One Piece: Pirate Warriors 4 - Cloud, Console & PC.

Neoverse - Cloud & Console.

Course avec Ryan - Cloud, Console & PC.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth - Cloud, Console & PC.

Rory Mcllroy PGA Tour - Console (EA Play).

Transformers: Battlegrounds - Cloud, Console & PC.

Comme vous le savez probablement déjà, tous les mois, leaccueille de nouveaux titres. D'ailleurs, Microsoft a récemment révélé, en. De plus, la firme a indiqué, dans les semaines à venir.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles (Xbox Series, Xbox One) et sur PC, au mois de. Mais, sans plus tarder, voici la liste des titres qui arrivent sur le catalogue. Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons les plateformes concernées et la date d'arrivée dudit jeu.Au mois de, plusieurs jeux quitteront le. Voici la liste complète des titres qui ne seront plus disponibles sur ledit service, à partir du 15 décembre :L'article sera, bien évidemment, mis à jour si Microsoft annonce d'autres mouvements pour ce mois de, concernant le catalogue du