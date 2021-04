LEGO Star Wars: The Skywalker Saga repousse sa sortie

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd — TT Games (@TTGames) April 2, 2021

Voici une bien triste nouvelle pour les amateurs de LEGO et plus particulièrement ceux de la, qui s'apprêtent à accueillir le plus grand et ambitieux jeu LEGO jamais créé. Annoncé lors de l'E3 2019,. Malheureusement, et comme beaucoup d'autres productions avant lui, sa sortie est repoussée.À l'image des nombreux reports touchant l'industrie ces derniers mois, la situation sanitaire, empêchant très souvent les équipes de développement de travailler à partir de leurs bureaux, ne doit pas être étrangère à cela, même si aucune raison n'a été avancée. Le télétravail freine sans doute l'évolution du jeu, et, le « meilleur LEGO » selon lui. Une nouvelle fenêtre de lancement sera communiquée « aussi vite que possible ».Pour rappel, dans. Avec les différentes missions et quêtes annexes, il sera amené à découvrir pas moins de 23 planètes différentes et 28 lieux uniques, de quoi attirer l'attention des amateurs de la licence créée par George Lucas. Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant de découvrir le tout, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.