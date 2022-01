LEGO Star Wars : The Skywalker Saga partage sa date de sortie

Date de sortie de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

Souvenez-vous, en juin 2019, à l'occasion de l'E3 de cette année, TT Games et Warner Bros. Games avaient plus ou moins surpris le monde,, un projet ambitieux regroupant les neuf films de la franchise en un seul et unique jeu. Nous apprenions par la suite qu'un monde ouvert nous serait proposé, dans lequel nous serions libres d'évoluer, de prendre les épisodes dans l'ordre souhaité, avec une linéarité moins présente.Initialement,aurait dû voir le jour en 2020, puis en 2021, mais le titre a été reporté à plusieurs reprises, notamment parce que le projet avait besoin de plus de temps pour répondre aux attentes et confirmer l'ambition des développeurs. Après de longs mois de silence,Le rendez-vous est donc donné pour le. En prime, nous pouvons également profiter d'une longue bande-annonce, laquelle est composée de plusieurs séquences de gameplay, afin que nous puissions avoir un aperçu de l'expérience finale. Cette vidéo ne manquera pas de donner quelques frissons aux amoureux de la licence créée par George Lucas.Concernant le jeu en lui-même, étant donné que les neuf films sont regroupés,, dont les plus connus. De nouvelles mécaniques de combat et un système de classes sont également introduits, pour faire de« le plus grand et le plus beau des LEGO Star Wars à ce jour. » Naturellement, les lieux cultes et véhicules emblématiques seront de la partie, pour (re)découvrir cette saga d'un nouvel œil. Nous apprenons également que le mode Marmonnements, option permettant de remplacer toutes les voix par des marmonnements, sera activable.Destinée aussi bien aux novices qu'à celles et ceux étant friands de jeux LEGO, cette expérience sera donc disponible dès le 5 avril, sur toutes les plateformes citées précédemment.