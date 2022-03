LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Les configurations PC

Les configurations PC de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5-2400 ou AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-2400 ou AMD Ryzen 3 1200 Mémoire vive → 8 Go

8 Go Graphiques → GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7850

GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7850 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 3 3100 Mémoire vive → 8 Go

8 Go Graphiques → GeForce GTX 780 ou Radeon R9 290

GeForce GTX 780 ou Radeon R9 290 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Près de trois ans après son annonce, à l'occasion de l'E3 2019,, promettant une expérience assez incroyable. Il s'agit, en effet, de l'opus LEGO le plus complet et ambitieux, nous plaçant dans un monde ouvert, pour que le joueur soit libre, malgré l'aspect narratif du jeu.Dans LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, nous pourrons donc prendre part aux 9 films de la franchise, dans n'importe quel ordre, et visiter plusieurs planètes, tout en découvrant des mini-jeux, pour se détendre entre deux missions décisives. À quelques jours de son lancement,, permettant de savoir si oui ou non ce nouveau jeu pourra tourner sur votre PC.Comme vous pouvez le voir ci-dessous, et comme il fallait s'y attendre, étant donné que nous avons affaire à un jeu LEGO, celui-ci ne sera pas trop gourmand. Un processeur i5 de base fera l'affaire, tout comme une GTX 750 en guise de carte graphique. Toutefois, au niveau du stockage, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga arrive ce 5 avril 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Vous pouvez, d'ores et déjà, vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :