LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : La coopération, comment fonctionne-elle ?

Comment fonctionne la coopération locale ?

La coop en ligne est-elle disponible dans LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ?

Si LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est une franche réussite, tant côté gameplay que technique, plusieurs petits manques viennent, parfois, gâcher l'aventure.. Néanmoins, la coopération reste bel et bien de mise, puisqu'il s'agit de l'une des choses historiques de la franchise LEGO.De ce fait,. Vous pourrez donc jouer à deux, en local et en écran scindé. Notez que sur PC, il est tout à fait possible que l'un des joueurs utilise le clavier, et l'autre une manette., branchée à la console.Ensuite, vous pourrez vaquer à vos occupations et venir à bout des neuf épisodes, le tout en étant à deux. Cela aura quelques avantages, notamment pour explorer plus rapidement les parties en monde ouvert, lesquelles sont très nombreuses et très plaisantes à visiter.Petit bémol pour certains,(un joueur à droite, un autre à gauche). Il n'est pas possible, pour le moment, de choisir l'horizontal, pour avoir un champ de vision un peu plus dégagé. L'écran scindé dynamique est aussi aux abonnés absents pour cet opus. Notez également, pour finir, que le tir ami est activé. Il faudra donc faire attention à ne pas donner trop de coups à votre partenaire lors des échanges de tirs et autres affrontements musclés.Malheureusement, et comme nous le savons depuis quelque temps déjà, non,. Aucun composant multijoueur n'est intégré avec cet opus, qui se passe uniquement hors-ligne. Espérons voir une partie multijoueur dans le prochain jeu LEGO d'ampleur, ce qui n'est pas quelque chose d'impossible.Si vous souhaitez acquérir LEGO Star Wars : The Skywalker Saga tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :