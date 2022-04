LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Heure de sortie et prétéléchargement

Heure de sortie LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

PC → 18h, heure française

→ 18h, heure française PlayStation → 00h01, heure française

→ 00h01, heure française Xbox → 00h01, heure française

Prétéléchargement de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

PC Édition Standard → 37,89 € au lieu de 49,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,69 € au lieu de 59,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Trois ans après son annonce,. Il s'agit du jeu LEGO le plus ambitieux, permettant aux joueurs de parcourir les neuf films, dans l'ordre souhaité. Qui plus est, pour une fois, une certaine liberté sera proposée,, permettant de visiter des planètes iconiques entre deux missions importantes pour sauver la Galaxie de l'emprise des Sith et de Palpatine.Étant assez attendu, que ce soit par les amateurs de jeux LEGO, ou tout simplement les amoureux de la licence créée par George Lucas, de nombreux joueurs se demandentConcernant l'heure de sortie, les développeurs font parfois le choix de lancer leur jeu à la même heure sur toutes plateformes. Ce ne sera malheureusement pas le cas ici, puisque les joueurs évoluant sur console auront la possibilité d'y jouer en avance. Comme nous pouvons le voir avec le compte à rebours sur le PlayStation Store . Sur PC, il faudra patienter jusqu'à 18h, comme l'indique la page Steam du jeu. Pour la version Nintendo Switch, nous n'avons, pour le moment, aucune information officielle.Voici un récapitulatifSi vous avez précommandé LEGO Star Wars : The Skywalker Saga , sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le prétélécharger, et ce, quelle que soit votre plateforme. Vous pourrez, ainsi, être fin prêt pour ce 5 avril. Vous pourrez, en outre et comme vous devez déjà le savoir, obtenir des bonus spéciaux, dont le pack Trooper.Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :