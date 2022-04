LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Des personnages classiques et ceux de Rogue One disponibles

Jyn Erso

Cassian Andor

Baze Malbus

Bodhi Rook

Chirrut Îmwe

Directeur Krennic

K-2SO

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 49,99 €, soit 26 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Deux semaines après sa sortie, et un très joli succès, qui devrait perdurer,. Comme prévu, nous avons le droit à deux packs spéciaux,. Le premier ajoute simplement une variante pour les personnages des films sortis entre 1977 et 1983, alors que le deuxième ceux du spin-off Rogue One, sorti en France en décembre 2016.Concernant le premier, nommé «», nous aurons le droitlesquels sont déjà tous jouables. Pour le deuxième,Vous pouvez vous les procurer sur la boutique de la plateforme sur laquelle vous jouez à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, pour la somme de 2,99 €. Cependant, notez qu'ils font bien évidemment partie de l'Édition Deluxe du jeu, et du bundle regroupant tous les packs qui sont sortis, et devant sortir ces prochaines semaines. Rappelons que deux doivent encore paraître, le 4 mai, mettant en avant la saison 2 du Mandalorian et la série Bad Watch. En outre, si vous ne souhaitez pas dépenser de l'argent supplémentaire, sachez qu'il est possible de débloquer des personnages secrets, grâce à des codes Si vous souhaitez acquérir LEGO Star Wars : The Skywalker Saga tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :