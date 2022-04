LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Dans quel ordre jouer aux épisodes ?

Dans quel ordre jouer aux épisodes ?

Dans l'ordre chronologique de la sortie des films.

Dans l'ordre chronologique des événements contés dans les films.

Selon la sortie des films

IV - Un Nouvel Espoir V - L'Empire contre-attaque VI - Le retour du Jedi I - La Menace fantôme II - L'attaque des clones III - La Revanche des Sith VII - Le Réveil de la Force VIII - Les Derniers Jedi IX - L'Ascension de Skywalker

Selon la chronologie des événements

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est le jeu le plus ambitieux de la licence LEGO. Et pour cause, il compile neuf films, plus de 300 personnages jouables, plusieurs dizaines de missions sur de nombreuses planètes, tout en laissant une belle liberté aux joueurs. En bref, il y a de quoi faire. D'autant plus que la liberté va même jusque dans le choix des épisodes, puisque vous pourrez commencer par celui qui vous tente le plus.Comme souvent lorsqu'un jeu LEGO sort, de nombreux joueurs vont se plonger dans ce titre sans avoir une grande connaissance de la franchise Star Wars, qui est revenue sur le devant de la scène depuis le milieu des années 2010, avec le rachat par Disney. Ce LEGO Star Wars : The Skywalker Saga regroupe donc les neuf films, sortis entre 1997 et 2019.Dans les faits, il n'y a pas d'ordre précis, puisque c'est selon votre bon vouloir. Vous pouvez, toutefois, avoir deux façons de faire :Si vous souhaitez suivre ce modèle, vous allez devoir jouer aux épisodes selon le modèle suivant :En choisissant ce chemin, vous jouerez alors au jeu en fonction de la sortie des films au cinéma. La première trilogie, sortie entre 1977 et 1983 est basée sur le combat de l'Alliance rebelle, menée entre autres par Leia Organa et Luke Skywalker, contre l'Empire Galactique de Palpatine et Dark Vador. La deuxième, sortie entre 1999 et 2005, se consacre à Anakin Skywalker et sur comment il a, peu à peu, sombré. Enfin, la dernière, sortie entre 2015 et 2019, nous permet de faire la rencontre de Rey, qui entretient une relation spéciale avec la Force.Si vous préférez opter pour suivre le dérouler des événements,À l'image des autres jeux LEGO, si vous souhaitez obtenir le 100 % et débloquer toutes les ressources, vous devrez, quoi qu'il arrive, relancer les niveaux plusieurs fois, après avoir débloqué certains personnages. Vous êtes donc libre de choisir quelle voie emprunter. Vous pouvez, également, ne répondre à aucune règle et y jouer selon vos préférences, si vous avez des épisodes qui vous plaisent plus que d'autres.Si vous souhaitez obtenir des personnages supplémentaires, sachez qu'il est possible d'en récupérer grâce à des codes spéciaux