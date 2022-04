LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Comment désactiver le doublage ou mettre le Mumble Mode ?

Comment passer en Mumble Mode (marmonnements) dans The Skywalker Saga ?

Dans la partie « EXTRAS », vous rendre dans le menu « DATACARTES » (le premier).

Descendre jusqu'à trouver l'intitulé « Mode marmonnements » et l'activer.

Comment désactiver les voix ?

Depuis de nombreuses années, l'une des choses qui ont fait le charme de la licence est la façon dont parlent les personnages, lors des cinématiques, à la manière d'Animal Crossing, sans mot., ajoutant un trait d'humour supplémentaire. Cependant,, en fonction des répliques des films pour la plupart, afin d'augmenter l'immersion.La manipulation n'est pas évidente, si vous ne savez pas comment faire. Déjà, il faut obligatoirement être en jeu, et non pas dans le menu principal. Une fois que vous avez lancé votre partie,, à droite. Ensuite, il ne vous reste qu'à suivre les étapes suivantes :Ensuite, lors des cinématiques et autres échanges, vous devriez entendre votre interlocuteur utiliser des onomatopées et autres exclamations lorsqu'il s'exprime.Si vous préférez plutôt supprimer les voix, purement et simplement, pour profiter d'une ambiance plus calme, cela se passe à un tout autre endroit. Vous n'aurez d'ailleurs pas besoin d'avoir lancé une partie, puisque vous pouvez le faire directement par le menu principal. Rendez-vous dans l'onglet des paramètres,