LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Briques Kyber, comment en obtenir et à quoi servent-elles ?

Comment obtenir des briques Kyber ?

En terminant les défis des missions.

En jeu libre, en explorant le monde.

En réalisant quelques puzzles et énigmes, toujours en jeu libre.

Dans l'espace, en détruisant certains astéroïdes.

En atteignant le fameux « véritable Jedi » lors des missions (avoir un maximum de pièces).

À quoi servent les briques Kyber ?

Comme vous devez le savoir, les collectibles sont très nombreux dans LEGO Star Wars : The Skywalker Saga , lesquels ont différents objectifs. Par exemple, les pièces, que vous amasserez au fil de vos aventures, servent à débloquer des personnages, acheter des améliorations, etc. Mais ce ne sont pas les seuls objets importants, puisquer, qu'il n'est pas forcément aisé à récupérer.Similaires aux habituelles briques rouges des jeux LEGO,sont importantes si vous souhaitez terminer le jeu à 100 %, ou tout du moins accomplir de nombreuses quêtes annexes, ou vous faciliter la tâche pour certaines choses. Vous pouvez en obtenir de différentes façons, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué :Grâce à tout cela, vous pourrez récolter de très nombreuses briques Kyber, qui vous seront utiles pour la suite de vos aventures. Certaines vous demanderont d'avoir un personnage bien précis.Ces. Si vous ne souhaitez que terminer l'histoire, sans rien de plus, alors cessont assez optionnelles.Sinon, sachez qu'elles vous serviront de monnaie d'échange, en plus des pièces. Vous pourrez, par exemple,, dans le but d'avoir des bonus passifs. Tout cela peut être consulté (et acheté) via l'Holoprojecteur.En attendant, nous rappelons que vous pouvez obtenir certains personnages grâce aux codes spéciaux