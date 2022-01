LEGO Star Wars : The Skywalker Saga aurait connu un développement chaotique

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en 2019, pour une sortie l'année suivante,, après plusieurs reports. Si le COVID-19 a naturellement eu un rôle dans ce retard, il semblerait que la gestion du projet n'ait pas aidé à réaliser les objectifs pour nous proposer à temps ce jeu, qui regroupe les neuf films de la saga.Selon un rapport de Polygon , qui a pu s'entretenir avec plusieurs membres de TT Games, en charge du développement,, notamment durant les premières années. En développement depuis cinq ans, le jeu aurait souffert de nombreux problèmes, à cause d'une direction demandant de nouvelles mécaniques de gameplay, pour ensuite ne pas les approuver ou demander de nouveaux changements, augmentant donc la charge de travail des équipes de développement. Ces dernières ont d'ailleurs travaillé plus que la normale,L'autre gros problème du développement deaurait été le choix du moteur de jeu. Pour limiter les coûts, TT Games a fait le choix de créer son jeu sur un nouveau moteur, lequel n'avait pas été testé, au lieu de se rabattre sur Unreal Engine, en dépit de l'inquiétude des développeurs sur l'instabilité du moteur. Celui-ci aurait entraîné de nombreux retards et plantait régulièrement, faisant perdre un temps considérable aux équipes.Contacté par Polygon, TT Games a expliqué que le studio était engagé à « créer un lieu de travail respectueux, équitable et inclusif pour chaque employé » et que de nombreux efforts « ont été déployés ces dernières années, avec la nouvelle direction du studio et le soutien de Warner Bros. Games, pour nourrir une culture collaborative et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont nos employés peuvent être fiers. ». Depuis 2020, plusieurs changements ont effectivement eu lieu en interne, avec notamment le départ du chef du studio.Malgré tous ces problèmes,arrivera le 5 avril 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.