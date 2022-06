LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a vendu 5 millions de copies

4 Months. 9 Episodes. 5 Million Players! Thank you! 🎉 #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/J5Pg22vnO7 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) June 18, 2022

Depuis son annonce, en 2019,était très attendu par une grande partie des joueurs. Pour cause, il rassemble les neuf films de la licence et propose une expérience plus poussée et ouverte que les autres jeux Star Wars. Plusieurs petites innovations ont été faites par les développeurs, qui se voulaient ambitieux. Cela s'est donc ressenti sur la qualité du jeu, mais aussi les retours et les ventes.Le studio a, par l'intermédiaire du compte Twitter du jeu, annoncé que, et même avant, puisqu'il mentionne quatre mois. Cela fait, très probablement, référence aux précommandes.Rappelons qu'en l'espace de deux semaines, 3,2 millions d'exemplaires avaient trouvé preneur. Les critiques au sujet de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sont, en majeure partie, très positives, et nombreux sont les joueurs qui ont été ravis de se replonger dans la licence. De fait, TT Games devrait reprendre quelques ingrédients, comme le monde assez ouvert, pour ses prochaines productions LEGO.