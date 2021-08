LEGO Star Wars : The Saga Skywalker montre de nouvelles images et nous donne rendez-vous début 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plus de deux ans après son annonce,. Nous sommes nombreux à l'attendre, d'autant plus qu'il s'annonce prometteur avec ses 300 personnages jouables, 23 planètes à visiter et 28 lieux uniques à découvrir. Initialement, nous aurions dû pouvoir y jouer cette année, au printemps, mais les développeurs avaient fait le choix de le reporter, afin que le résultat soit digne des attentes.Après de longs mois de silence, voilà que TT Games nous en dit un peu plus, à l'occasion de la gamescom. En plus de nous montrer de nouvelles images, par le biais d'un trailer de deux minutes, nous avons eu une fenêtre de sortie.Pour rappel,. Ils pourront être joués dans l'ordre souhaité, afin que les joueurs puissent, s'ils le souhaitent, commencer par les scènes les plus iconiques. Bien évidemment, nous pourrons piloter plusieurs des vaisseaux qui ont fait la renommée de Star Wars, à l'image du Faucon Millenium. Vous pouvez découvrir ces nouvelles images ci-dessous.Rendez-vous en début d'année 2022 pour, enfin, découvrir. Nous devrions avoir une date de sortie plus précise dans les mois à venir.