PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 49,99 €, soit 26 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Depuis la sortie de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga au début du mois d'avril,. Plus beau et plus complet que tous les autres jeux LEGO, c'est sans surprise que les retours ont été positifs. D'ailleurs, il avait connu le meilleur lancement pour un jeu de la franchise, chose qui s'est confirmée dans les semaines qui ont suivi, comme l'a annoncé TT Games., sur toutes les plateformes. Des chiffres incroyablement hauts, qui confirment l'ambition du jeu. Les développeurs sont évidemment ravis de cette performance, qui le place parmi les jeux Steam les plus joués depuis sa sortie. D'ailleurs, compte tenu des retours positifs, il ne serait pas étonnant que TT Games poursuive sur la même lancée pour ses futures productions, en laissant davantage de liberté aux joueurs.Rappelons que. Il propose plus de 300 personnages jouables, et de nombreux mini-jeux, pour plusieurs dizaines d'heures de plaisir. Vous pouvez également récupérer des personnages spéciaux grâce aux codes secrets Si vous souhaitez acquérir LEGO Star Wars : The Skywalker Saga tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :