Le Seigneur des Anneaux : Le MMO d'Amazon ne semble pas près de sortir

Nous apprenions en juillet 2019 que l', co-développé par Amazon Games Studios et Leyou, une société chinoise. Aucune information n'a depuis été partagée, mais nous apprenons que le développement n'en serait qu'à ses balbutiements, puisque plusieurs offres d'emploi ont été postées, lesquelles mentionnent quelques postes importants dans le processus de création d'un jeu,(via Gamespot ).Alors que. Sa sortie ne semblant pas être programmée pour les mois à venir, les versions PS4 et Xbox One pourraient tout simplement être oubliées.Amazon, qui a récemment vu son FPS Crucible fermer ses portes suite à de trop nombreux problèmes et un manque de joueurs, connaît aussi quelques difficultés sur New World , un autre MMO, qui a déjà été reporté à deux reprises. Mais la crise sanitaire actuelle n'y est pas rien. De ce fait, l'attente autour du Seigneur des Anneaux est très importante et la communauté ne fera pas de cadeau aux développeurs, qui n'auront pas le droit à l'erreur sur ce jeu.En attendant de plus amples informations sur ce titre,, nous rappelons qu'une série arrivera sur Prime Video d'ici quelques mois. Un autre jeu, The Lord of the Rings: Gollum , développé par Daedalic, arrivera aussi en 2021 sur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.