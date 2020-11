Le Seigneur des Anneaux : Le MMO d'Amazon arriverait en bêta ouverte au plus tard en 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous savions déjà que le MMO d'Amazon mettant en avant l'univers du Seigneur des Anneaux n'arriverait pas de sitôt, comme nous vous le disions il y a quelques semaines . Toutefois, dans le cadre de la mise en vente du groupe Leyou, la société chinoise qui travaille également sur le projet, quelques informations sont venues nous éclaircir sur les intentions des développeurs.Nous apprenons par exemple (via Resetera ) qu', mais elle pourrait être lancée plus tôt en fonction de l'avancée du développement puisqu'elle est pour le moment programmée pour septembre 2022.Qui plus est, le budget est aussi mentionné, et les deux sociétés ne semblent pas vouloir lésiner sur les dépenses,. Une fois le titre lancé, d'ici quelques années,, avec 14 millions pour le premier et six pour le second. Notez que dans tous les cas, la version consoles est comprise dans le budget.Il va donc falloir que nous prenions notre mal en patience pour en savoir davantage,. Pour les plus impatients et particulièrement les amoureux de la licence créée parJ. R. R. Tolkien, nous rappelons qu'un autre jeu, The Lord of the Rings: Gollum , développé par Daedalic, arrivera en 2021 sur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.