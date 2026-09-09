Kirby and the World Beyond réinvente la franchise avec un monde ouvert spectaculaire

Nintendo a frappé fort lors de son dernier Direct en dévoilant Kirby and the World Beyond. Prévu pour le printemps 2027 sur Switch 2, ce nouveau titre propulse la célèbre boule rose dans son tout premier monde ouvert, promettant une aventure aussi vaste que mystérieuse.

Nintendo n'est pas venu les mains vides lors de son Direct du 9 septembre. Le clou du spectacle fut sans conteste l'annonce de Kirby and the World Beyond, un titre ambitieux qui marque un tournant majeur pour la franchise. En effet, la célèbre mascotte rose s'apprête à faire ses premiers pas dans un véritable monde ouvert, une évolution très attendue par certains joueurs. Prévu pour le printemps 2027, ce jeu exclusif à la Switch 2 promet de repousser les limites de la série avec un budget revu à la hausse et des mécaniques de jeu inédites.

Une formule qui lorgne du côté de Bowser's Fury

Les premières images dévoilées par le constructeur japonais rappellent inévitablement la structure de certaines aventures récentes du plombier moustachu. Sur une planète verte aux allures idylliques, les joueurs pourront explorer librement de vastes zones à la recherche de secrets et de nouvelles capacités.

Par exemple, une grande cascade dissimule un passage secret uniquement accessible si l'on possède le pouvoir du parapluie. Le titre met particulièrement l'accent sur la mobilité et le dynamisme des déplacements. On y voit notre héros utiliser des charges à l'épée, chevaucher des lames en forme de soucoupe volante ou encore courir en équilibre sur une bombe roulante pour traverser les plaines à toute vitesse.

Le mystère de la sphère de verre

Cependant, cette liberté apparente cache un secret intrigant. Notre héros se retrouve coincé à l'intérieur d'une gigantesque sphère de verre. Au-delà de cette barrière transparente, d'innombrables autres mondes semblent attendre d'être explorés. Pour briser cette prison de verre et atteindre les zones suivantes, le joueur devra compter sur une mécanique bien connue des fans.

Les développeurs ont confirmé le retour des super capacités, illustrées notamment par une épée géante dévastatrice. Il semblerait que l'objectif principal de chaque zone soit de récolter des fragments de ces pouvoirs colossaux. Une fois la capacité reconstituée, elle permettra de détruire les obstacles majeurs et de fracasser la barrière de verre isolant le monde actuel.

Enfin, un nouveau compagnon de route fera son apparition. Mignon et attachant, il accompagnera le héros tout au long de son périple, bien que les habitués de la licence savent pertinemment qu'il y a de fortes chances pour que cette adorable créature révèle de sombres desseins d'ici la fin de l'aventure.

Le rendez-vous est donc pris pour le printemps 2027 sur Switch 2, les précommandes étant d'ores et déjà ouvertes sur la boutique officielle de Nintendo, à condition de réussir à passer la file d'attente monopolisée par les précommandes de la Switch 2 aux couleurs du remake d'Ocarina of Time.