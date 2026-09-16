Un an après son report, Kingmakers montre son gameplay mais cache toujours sa date de sortie

Après plusieurs mois de silence radio suite à un report de dernière minute, Kingmakers refait surface. Le jeu d'action mêlant armes modernes et batailles médiévales dévoile une longue vidéo de gameplay inédite et annonce un playtest sur Steam. Cependant, la date de sortie reste toujours un mystère.

Il y a près d'un an, Kingmakers, le titre qui propose d'apporter une arme à feu dans un combat à l'arme blanche, voyait son lancement repoussé à la dernière minute. Depuis, c'était le silence total ou presque. Aujourd'hui, le studio de développement Redemption Road a enfin brisé cette longue absence avec une nouvelle bande-annonce détaillant tout ce que les joueurs pourront faire dans le jeu. Le studio en profite également pour ouvrir les inscriptions à une phase de test à venir.

Un retour inattendu après des mois de silence

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est difficile de ne pas mentionner les interludes cinématiques de cette nouvelle présentation. Le rendu est loin d'être optimal et nous ne pouvons qu'espérer qu'il ne s'agisse que de séquences d'exposition créées spécifiquement pour cette bande-annonce et qu'elles ne feront pas partie du produit final.

Mis à part ce détail, la vidéo dévoile un contenu particulièrement riche. Affronter des hordes d'ennemis totalement dépassés par votre technologie reste l'attrait principal de Kingmakers. Toutefois, l'expérience ne s'arrête pas là. Vous allez également devoir diriger des armées à une échelle stratégique, construire et gérer des colonies, ou encore récolter des ressources pour acheter de meilleurs équipements.

Cette abondance de mécaniques laisse perplexe. Débarquer sur un champ de bataille du quinzième siècle au volant d'un char d'assaut possède un charme évident. Mais a-t-on vraiment envie de se soucier du placement des fermes et de la construction de fortifications quand on pourrait simplement percer des trous de la taille d'un obus dans la chaumière d'un paysan ?













Comment participer au playtest sur Steam ?

Si vous vous posez des questions sur la façon dont l'expérience complète de Kingmakers se comparera à la folie de son annonce initiale, la phase de test pourrait vous apporter des réponses. C'est du moins l'occasion idéale pour avoir un premier aperçu de la direction prise par le projet.

Pour tenter votre chance, il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu et de cliquer sur le bouton d'inscription au playtest. Quand le moment sera venu, vous recevrez un courrier électronique vous informant de votre sélection, à condition d'avoir été retenu.

Malheureusement, si ces nouvelles informations vont rassurer, nous n'avons aucune date de sortie. Alors qu'il était attendu pour le mois d'octobre 2025, près d'un an plus tard, nous n'avons toujours pas plus de visibilité sur sa sortie. Espérons que cette phase de test puisse permettre au jeu d'avancer.