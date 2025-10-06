Kingmakers est repoussé, sans nouvelle date, mais on aura bientôt 30 minutes de gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 octobre 2025 à 15h24
À seulement cinq jours de son lancement en accès anticipé, Kingmakers voit sa sortie une nouvelle fois reportée. Redemption Road promet toutefois une longue présentation de gameplay pour apaiser les attentes.
Kingmakers est repoussé, sans nouvelle date, mais on aura bientôt 30 minutes de gameplay
Le studio Redemption Road a annoncé un nouveau report de Kingmakers">Kingmakers, son ambitieux jeu mêlant tir à la troisième personne et stratégie en temps réel. Prévu initialement pour une sortie en accès anticipé cette semaine sur PC, le titre ne dispose désormais plus de date de lancement précise. Mais la société s'est expliquée et veut avant tout que les joueurs profitent d'une expérience qui reflète leur vision et sans bug.

Un report justifié par une ambition technique démesurée

Dans une déclaration publiée sur leurs différents réseaux sociaux, les développeurs expliquent avoir préféré retarder la sortie plutôt que de supprimer des fonctionnalités prévues. Leur objectif reste inchangé, livrer un jeu unique, à la croisée du shooter et du STR, avec une échelle et une interactivité sans équivalent.
C'est un jeu incroyablement ambitieux et sans compromis. Nous ne voulons pas sacrifier de fonctionnalités simplement pour le sortir plus tôt. Notre but, depuis le début, est de créer quelque chose d'inédit sur le marché, en termes de gameplay, d'ampleur et d'interactivité.
kingmakers-report
L'équipe précise pousser l'Unreal Engine 4 à ses limites absolues pour maintenir une fluidité de 60 images par seconde sur des PC de milieu de gamme, et ce, sans avoir recours à des techniques d'interpolation artificielle.

Des batailles vivantes et des environnements entièrement interactifs

Le studio met notamment en avant des combats massifs réunissant dizaines de milliers de soldats dotés d'une IA et d'un pathfinding dignes d'un jeu AAA. Une fois quitté, un champ de bataille continue de se dérouler en arrière-plan, sans aucune tricherie.

Les environnements se veulent eux aussi dynamiques, les scieries peuvent devenir des zones de combat et les arbres brisés s'effondrent réellement sur les troupes à proximité. Les joueurs pourront explorer librement d'immenses cartes, seuls ou accompagnés de leur propre armée de plusieurs milliers d'unités.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un mode coopératif complet, mais encore du travail à fournir

L'un des défis majeurs de Kingmakers est d'intégrer un mode multijoueur fluide en coopération jusqu'à quatre joueurs, avec une fonctionnalité de connexion et déconnexion à la volée. Le studio assure avoir atteint cet objectif, mais reconnaît avoir encore besoin de temps pour peaufiner le contenu et garantir un niveau de qualité satisfaisant avant de commercialiser le jeu.

Face aux inquiétudes de la communauté, certains n'hésitent pas à comparer le projet à « The Day Before 2 ». Redemption Road tente de calmer le jeu en annonçant une présentation de gameplay de 30 minutes à venir très bientôt, qui offrira une vision complète des mécaniques et du contenu déjà en place.

Un concept audacieux qui attise la curiosité

Annoncé l'an dernier, Kingmakers plonge le joueur dans un univers médiéval dévasté, où les armes modernes s'invitent au cœur des batailles. Entre deux escarmouches, il est possible de prendre le contrôle tactique de son armée en vue du dessus pour planifier des offensives à grande échelle.

Miniature vidéo

Il fait actuellement partie des jeux les plus attendus sur Steam, mais ne possède donc plus de date de sortie. Rendez-vous très vite pour du gameplay, et bien plus encore.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Après des mois de mutisme Kingmakers tente de rassurer les joueurs face aux doutes
Kingmakers 06 mai 2026

Après des mois de mutisme Kingmakers tente de rassurer les joueurs face aux doutes

Après des mois d'un silence radio très lourd, le jeu d'action médiéval Kingmakers donne enfin signe de vie. Alors que beaucoup craignaient un abandon pur et simple, les développeurs ont partagé de nouvelles avancées rassurantes sur ce titre ambitieux mêlant chevaliers et armes à feu modernes.
Reporté à octobre, Kingmakers dévoile enfin sa date et un trailer survolté avec la coop en images
Kingmakers 28 mai 2025

Reporté à octobre, Kingmakers dévoile enfin sa date et un trailer survolté avec la coop en images

Mauvaise nouvelle pour les fans impatients : initialement prévu pour le deuxième trimestre 2025, le jeu très attendu Kingmakers vient d'être repoussé au 8 octobre 2025. Le studio Redemption Road Games profite toutefois de cette annonce pour dévoiler une fonctionnalité majeure en images : un mode coopération jusqu'à quatre joueurs particulièrement explosif.
L'ambitieux Kingmakers dévoile un nouveau trailer explosif et confirme la coopération à 4 joueurs
Kingmakers 21 mars 2025

L'ambitieux Kingmakers dévoile un nouveau trailer explosif et confirme la coopération à 4 joueurs

Kingmakers revient avec une bande-annonce inédite qui promet des batailles spectaculaires, une destruction réaliste des décors, et un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs

commentaire (0)