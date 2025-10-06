Kingmakers est repoussé, sans nouvelle date, mais on aura bientôt 30 minutes de gameplay

À seulement cinq jours de son lancement en accès anticipé, Kingmakers voit sa sortie une nouvelle fois reportée. Redemption Road promet toutefois une longue présentation de gameplay pour apaiser les attentes.
Le studio Redemption Road a annoncé un nouveau report de Kingmakers">Kingmakers
, son ambitieux jeu mêlant tir à la troisième personne et stratégie en temps réel. Prévu initialement pour une sortie en accès anticipé cette semaine sur PC, le titre ne dispose désormais plus de date de lancement précise. Mais la société s'est expliquée et veut avant tout que les joueurs profitent d'une expérience qui reflète leur vision et sans bug.
Un report justifié par une ambition technique démesurée
Dans une déclaration publiée sur leurs différents réseaux sociaux
, les développeurs expliquent avoir préféré retarder la sortie plutôt que de supprimer des fonctionnalités prévues
. Leur objectif reste inchangé, livrer un jeu unique, à la croisée du shooter et du STR, avec une échelle et une interactivité sans équivalent
.
C'est un jeu incroyablement ambitieux et sans compromis. Nous ne voulons pas sacrifier de fonctionnalités simplement pour le sortir plus tôt. Notre but, depuis le début, est de créer quelque chose d'inédit sur le marché, en termes de gameplay, d'ampleur et d'interactivité.
L'équipe précise pousser l'Unreal Engine 4 à ses limites absolues pour maintenir une fluidité de 60 images par seconde sur des PC de milieu de gamme, et ce, sans avoir recours à des techniques d'interpolation artificielle.
Des batailles vivantes et des environnements entièrement interactifs
Le studio met notamment en avant des combats massifs réunissant dizaines de milliers de soldats dotés d'une IA et d'un pathfinding dignes d'un jeu AAA
. Une fois quitté, un champ de bataille continue de se dérouler en arrière-plan, sans aucune tricherie.
Les environnements se veulent eux aussi dynamiques, les scieries peuvent devenir des zones de combat et les arbres brisés s'effondrent réellement sur les troupes à proximité. Les joueurs pourront explorer librement d'immenses cartes, seuls ou accompagnés de leur propre armée de plusieurs milliers d'unités.
Un mode coopératif complet, mais encore du travail à fournir
L'un des défis majeurs de Kingmakers est d'intégrer un mode multijoueur fluide en coopération jusqu'à quatre joueurs
, avec une fonctionnalité de connexion et déconnexion à la volée. Le studio assure avoir atteint cet objectif, mais reconnaît avoir encore besoin de temps pour peaufiner le contenu et garantir un niveau de qualité satisfaisant avant de commercialiser le jeu
.
Face aux inquiétudes de la communauté, certains n'hésitent pas à comparer le projet à « The Day Before 2
». Redemption Road tente de calmer le jeu en annonçant une présentation de gameplay de 30 minutes à venir très bientôt
, qui offrira une vision complète des mécaniques et du contenu déjà en place.
Un concept audacieux qui attise la curiosité
Annoncé l'an dernier, Kingmakers plonge le joueur dans un univers médiéval dévasté, où les armes modernes s'invitent au cœur des batailles
. Entre deux escarmouches, il est possible de prendre le contrôle tactique de son armée en vue du dessus
pour planifier des offensives à grande échelle.
Il fait actuellement partie des jeux les plus attendus sur Steam, mais ne possède donc plus de date de sortie. Rendez-vous très vite pour du gameplay, et bien plus encore.
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