L'ambitieux Kingmakers dévoile un nouveau trailer explosif et confirme la coopération à 4 joueurs

Kingmakers revient avec une bande-annonce inédite qui promet des batailles spectaculaires, une destruction réaliste des décors, et un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs

Entre destruction dynamique et simulation massive de batailles

Initialement, nous pensions simplement montrer ce que serait un affrontement médiéval avec des armes modernes. Puis nous nous sommes dit que pour être crédibles, il fallait simuler véritablement des milliers de soldats.



- Ian Fisch.

Un gameplay hybride innovant, entre shooter et RTS







Destruction totale et dynamique des bâtiments

Coopération jusqu'à 4 joueurs confirmée

Présenté lors du récent Future Games Show 2025,, le prochain jeu hybride entre action et stratégie signé Redemption Road, a livré quelques nouveaux détails captivants sur son gameplay ambitieux. Développé avec l'Unreal Engine 4 pour ses performances remarquables en matière de physique, le titre promet des batailles médiévales massives dans un contexte historique revisité où les époques pourront s'entremêler.Le développeur, Ian Fisch, explique principalement que, durant la célèbre rébellion galloise menée par Owain Glyndŵr. Contrairement aux événements historiques réels, les joueurs auront cette fois à leur disposition fusils d'assaut et chars d'assaut pour changer l'issue du conflit.Les soldats présents sur le champ de bataille seront ainsi tous entièrement simulés dès le début du niveau, contrairement à des jeux comme Dynasty Warriors où les ennemis apparaissent progressivement.Autre innovation majeure : Kingmakers intégrera des mécaniques inspirées des jeux de stratégie en temps réel. Les joueurs pourront construire leur propre base, recruter et commander des armées entières, tout en participant activement aux combats avec un gameplay de tir dynamique proche de jeux comme Helldivers ou Space Marine.« Kingmakers sera un shooter avec des mécaniques RTS dignes d'Age of Empires, et un gameplay de tir rivalisant avec les meilleurs shooters du marché », promet Ian Fisch.Comme déjà annoncé, les décors seront entièrement destructibles et réalistes, offrant aux joueurs de nombreuses façons créatives de démolir châteaux et forteresses ennemies, que ce soit avec des lance-grenades, des frappes aériennes ou même en fonçant directement avec un char blindé.Enfin,, intégrant toutes les mécaniques du jeu, y compris les éléments RTS où chacun pourra gérer sa propre armée sur le champ de bataille.Kingmakers sera disponible prochainement en accès anticipé sur PC durant le deuxième trimestre. Bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée, Ian Fisch confirme déjà qu'une version console suivra ultérieurement.