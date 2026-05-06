Après des mois de mutisme Kingmakers tente de rassurer les joueurs face aux doutes

Après des mois d'un silence radio très lourd, le jeu d'action médiéval Kingmakers donne enfin signe de vie. Alors que beaucoup craignaient un abandon pur et simple, les développeurs ont partagé de nouvelles avancées rassurantes sur ce titre ambitieux mêlant chevaliers et armes à feu modernes.

L'attente commençait à devenir particulièrement longue pour les joueurs séduits par la promesse initiale de Kingmakers. Ce jeu d'action totalement atypique propose de renvoyer un soldat équipé d'un arsenal contemporain en plein cœur du Moyen Âge. L'objectif est simple mais terriblement accrocheur : affronter des milliers de troupes médiévales à l'aide de fusils d'assaut, de véhicules blindés et de lance-grenades. Une ambition démesurée qui avait immédiatement captivé la communauté lors de son annonce, rappelant à certains les fantasmes d'un monde ouvert à la croisée des époques.

Un développement plongé dans le silence

L'enthousiasme des premiers jours avait malheureusement fini par laisser place à une véritable inquiétude. Après un premier report de son accès anticipé à la fin de l'année dernière, le studio de développement s'était muré dans un mutisme absolu puisque nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Pendant sept longs mois, aucune information officielle n'a filtré, laissant la page Steam du jeu afficher un très vague « prochainement ».













Face à cette absence totale de communication, de nombreux joueurs commençaient à redouter un scénario catastrophe. Que le jeu serait annulé, ou proposerait finalement une expérience bien moins ambitieuse que ce qui est promis.

Des avancées concrètes partagées par le studio

Heureusement pour les amateurs de batailles épiques, Paul Fisch, le réalisateur du jeu, a récemment pris la parole sur les espaces de discussion de Steam pour rassurer tout le monde. Dans une mise à jour modeste, il a détaillé les travaux en cours au sein de l'équipe de développement. Les joueurs ont ainsi pu découvrir de nouvelles séquences illustrant des animations inédites, notamment des systèmes de parade à l'épée particulièrement fluides et des mécaniques de construction de murs défensifs en temps réel.

Cependant, l'aspect purement visuel n'est pas la seule préoccupation actuelle du studio. Le réalisateur a tenu à préciser la direction prise par ses équipes de programmation.

Le travail majeur en cours ne se résume pas vraiment à des vidéos ou des images. Il s'agit avant tout d'un travail d'équilibrage.

Pour peaufiner cet équilibrage crucial et améliorer les sensations de jeu manette en main, les développeurs ont même conçu un mode horde infini en interne. Cette approche méthodique permet de tester rigoureusement le comportement de l'intelligence artificielle face à la puissance de feu des armes modernes et de s'assurer que l'expérience globale reste à la fois amusante, stimulante et cohérente sur la durée.

Malgré ces nouvelles très encourageantes, Kingmakers reste totalement dépourvu de date de sortie officielle. Il est fort probable que le studio cherche à peaufiner son titre, pour s'offrir une sortie réussie, tout en évitant potentiellement de tomber nez à nez avec des jeux très attendus, GTA 6 en première ligne.

Dans tous les cas, nous devrions avoir d'autres informations ces prochaines semaines, pour tenir la communauté informée des progrès faits.