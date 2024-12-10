Kingmakers : Une fenêtre de sortie pour le très attendu jeu de guerre

Reporté à octobre, Kingmakers dévoile enfin sa date et un trailer survolté avec la coop en images

Mauvaise nouvelle pour les fans impatients : initialement prévu pour le deuxième trimestre 2025, le jeu très attendu Kingmakers vient d'être repoussé au 8 octobre 2025. Le studio Redemption Road Games profite toutefois de cette annonce pour dévoiler une fonctionnalité majeure en images : un mode coopération jusqu'à quatre joueurs particulièrement explosif.