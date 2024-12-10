Kingmakers : Une fenêtre de sortie pour le très attendu jeu de guerre

Très attendu, grâce à une communication aux petits oignons, mais aussi très ambitieuse, Kingmakers vient de dévoiler une fenêtre de sortie pour son arrivée en accès anticipé.
Kingmakers
, le bac à sable médiéval signé Redemption Road Games et édité par tinyBuild, sortira en accès anticipé sur Steam en 2025. Mais les développeurs viennent de donner une nouvelle fenêtre de sortie, plus précise, qui ravira, sans aucun doute, les futurs joueurs
. En bonus, nous avons le droit à une nouvelle bande-annonce.
Kingmakers sortira début 2025
Le studio de développement a effectivement communiqué que le jeu arrivera à la fin du premier trimestre 2025, soit aux alentours du mois de mars
, si tout se passe bien. Ce titre innovant, mêlant tir à la troisième personne, construction de ville et stratégie en temps réel, a déjà captivé plus d'un million de joueurs sur Steam, où il figure parmi les wishlists les plus populaires.
Dans Kingmakers, les joueurs sont plongés au cœur de l'Angleterre médiévale, armés non seulement d'épées et d'armures, mais aussi de fusils à pompe, de mitrailleuses et même de véhicules modernes. Le défi ? Réécrire l'Histoire pour sauver un futur en péril :
Remontez jusqu'au Moyen-Âge, armé d'un vaste arsenal d'armes modernes, pour changer le cours de l'Histoire et sauver le futur dans ce bac à sable qui mêle action et stratégie épique. Seul ou en coopération, bâtissez votre royaume, dégainez votre flingue et menez votre armée dans de gigantesques combats en temps réel.
En bref, voici les fonctionnalités les plus importantes de Kingmakers :
- Simulation médiévale révolutionnaire : Des batailles en temps réel opposant des milliers de soldats, contrôlés par une IA de nouvelle génération qui ajuste loyauté et tactiques de combat.
- Arsenal moderne en pleine époque médiévale : Utilisez des armes modernes et des frappes aériennes pour bouleverser le cours des batailles.
- Commandez et combattez : Alternez entre combattant en première ligne et stratège pour positionner vos troupes et élaborer des tactiques complexes.
- Mode coopératif multijoueur : Jusqu'à trois amis peuvent unir leurs forces en ligne pour des batailles épiques où coordination et stratégie sont essentielles.
En attendant la fin du premier trimestre de l'année 2025, vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce de Kingmakers. La sortie se fera dans un premier temps en accès anticipé, sur PC.
commentaire (0)