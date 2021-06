Kingdom Come: Deliverance : Une suite annoncée lors de l'E3 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Un peu plus de deux ans après sa sortie, des critiques élogieuses et plusieurs millions de copies écoulées,. Si l'information est à prendre avec des pincettes, Koch Media, qui organisera une conférence lors de cet E3, pourrait avoir teasé une annonce relative à la licence, comme l'a remarqué un utilisateur de Reddit Dans un premier temps, le site officiel « Nous savons quelque chose que vous ne savez pas », mis en place pour l'événement, montre actuellement un bureau, dans lequel plusieurs éléments peuvent nous donner un indice sur cette hypothétique suite, avec la présence d'une couronne, d'un cercueil et d'une masse, notamment. Deuxièmement, le PR de Warhorse Studios , studio de développement, a teasé quelque chose pour cette semaine, qui sera « chargée ». Enfin, le compte officiel du studio semble jouer avec la communauté, en « likant » les tweets des joueurs souhaitant une annonce.Bien évidemment, ces éléments peuvent paraître tirés par les cheveux, mais compte tenu du teasing et sachant que Deep Silver (éditeur du titre) a, d'ores et déjà, annoncé que plusieurs jeux attendus (Saints Row, Dead Island 2) ne seront pas de la partie,. D'autant plus que le jeu avait été très bien accueilli par la communauté. La réponse sera donnée ce 11 juin à 21h, heure française. Vous pourrez suivre l'événement ici