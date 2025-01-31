Killing Floor 3 s'offre sa date de sortie

Tripwire Interactive a, récemment, annoncé la date de sortie de Killing Floor 3.
Depuis sa toute première annonce en août 2023, Killing Floor 3
s'est montré à quelques occasions, à travers divers trailers. Jusqu'à présent, le titre de Tripwire Interactive ne bénéficiait que d'une fenêtre de sortie. Or, cela vient de changer puisque la date de sortie de Killing Floor 3 a été dévoilée, il y a très peu de temps
.
Killing Floor 3 annonce sa date de sortie
Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les développeurs de chez Tripwire Interactive ont annoncé que Killing Floor 3 sort le 25 mars 2025
. À cette date, ledit FPS coopératif se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Pour rappel, sur Killing Floor 3
, qui dispose d'une forte dimension multijoueur, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner un spécialiste de Crépuscule, qui est « la dernière ligne de défense contre l'armée inhumaine de Zeds monstrueux de la mégacorporation Horzine
».
Ainsi, tout au long de son périple sur Killing Floor 3
, la communauté devra affronter de nombreux ennemis, qui profitent tous d'un design repensé et d'une IA améliorée, selon les informations disponibles sur la page Steam du titre. Fort heureusement, pour venir à bout des Zeds, nous pourrons compter sur un arsenal d'armes varié : « Des lance-flammes aux fusils à pompe en passant par les katanas, vous aurez un arsenal de choix à votre disposition. Personnalisez vos massacres grâce à des centaines de modifications, de gadgets et de compétences
». Notons, pour conclure, que Killing Floor 3
propose de la coopération en ligne ainsi qu'un mode solo.
Rendez-vous donc le 25 mars 2025 pour découvrir Killing Floor 3
, qui arrive, à cette date, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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