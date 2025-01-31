Killing Floor 3 s'offre sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 janvier 2025 à 15h25
Tripwire Interactive a, récemment, annoncé la date de sortie de Killing Floor 3.
Killing Floor 3 s'offre sa date de sortie
Depuis sa toute première annonce en août 2023, Killing Floor 3 s'est montré à quelques occasions, à travers divers trailers. Jusqu'à présent, le titre de Tripwire Interactive ne bénéficiait que d'une fenêtre de sortie. Or, cela vient de changer puisque la date de sortie de Killing Floor 3 a été dévoilée, il y a très peu de temps.

Killing Floor 3 annonce sa date de sortie

Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les développeurs de chez Tripwire Interactive ont annoncé que Killing Floor 3 sort le 25 mars 2025. À cette date, ledit FPS coopératif se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Pour rappel, sur Killing Floor 3, qui dispose d'une forte dimension multijoueur, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner un spécialiste de Crépuscule, qui est « la dernière ligne de défense contre l'armée inhumaine de Zeds monstrueux de la mégacorporation Horzine ».
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Ainsi, tout au long de son périple sur Killing Floor 3, la communauté devra affronter de nombreux ennemis, qui profitent tous d'un design repensé et d'une IA améliorée, selon les informations disponibles sur la page Steam du titre. Fort heureusement, pour venir à bout des Zeds, nous pourrons compter sur un arsenal d'armes varié : « Des lance-flammes aux fusils à pompe en passant par les katanas, vous aurez un arsenal de choix à votre disposition. Personnalisez vos massacres grâce à des centaines de modifications, de gadgets et de compétences ». Notons, pour conclure, que Killing Floor 3 propose de la coopération en ligne ainsi qu'un mode solo.

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Rendez-vous donc le 25 mars 2025 pour découvrir Killing Floor 3, qui arrive, à cette date, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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