Killing Floor 3 : La liste complète des trophées et des succès

Killing Floor 3 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous donnons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Killing Floor 3

J eu, set et match → Terminer une partie de Survie en multijoueur.

→ Terminer une partie de Survie en multijoueur. Pro de la ranimation → Ranimer un coéquipier à terre.

→ Ranimer un coéquipier à terre. Survivaliste → Survivre à une partie de Survie en multijoueur.

→ Survivre à une partie de Survie en multijoueur. Roule ma poulie → Activer une tyrolienne.

→ Activer une tyrolienne. Capitaine des tourelles → Activer une tourelle.

→ Activer une tourelle. Une longue histoire → Terminer une tâche de l'histoire.

→ Terminer une tâche de l'histoire. Sang noble → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Normal)

→ Éliminer une Reine Lèche-bottes (Normal) Fan d'armure → Déverrouiller un coffre à armure.

→ Déverrouiller un coffre à armure. Développer ses compétences → Améliorer une compétence de spécialiste.

→ Améliorer une compétence de spécialiste. C'est dingue ! → Exécuter un Dingue.

→ Exécuter un Dingue. Tape-m'en cinq → Atteindre le niveau 5 avec un spécialiste.

→ Atteindre le niveau 5 avec un spécialiste. Multitâche → Utiliser l'outil multifonctions pour déverrouiller un objet.

→ Utiliser l'outil multifonctions pour déverrouiller un objet. Lame de font → Éliminer un Empaleur (Normal).

→ Éliminer un Empaleur (Normal). Parti en vrille → Éliminer la Chimère (Normal).

→ Éliminer la Chimère (Normal). Fait maison → Personnaliser une arme.

→ Personnaliser une arme. Tuning → Fabriquer une modification d'arme.

→ Fabriquer une modification d'arme. Saigné à blanc → Exécuter un Barback.

→ Exécuter un Barback. Ruissellement → Donner 500 unités de fric.

→ Donner 500 unités de fric. Potentiel maximal → Améliorer une compétence de spécialiste au palier max.

→ Améliorer une compétence de spécialiste au palier max. Bouchée à la reine → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Difficile).

→ Éliminer une Reine Lèche-bottes (Difficile). Quinze, et c'est pas fini → Atteindre le niveau 15 avec un spécialiste.

→ Atteindre le niveau 15 avec un spécialiste. Légère amélioration → Améliorer une modification d'arme.

→ Améliorer une modification d'arme. Toucher guérisseur → Restaurer 500 PV à vos coéquipiers.

→ Restaurer 500 PV à vos coéquipiers. Instincts affûtés → Éliminer un Empaleur (Difficile).

→ Éliminer un Empaleur (Difficile). Brise-coque → Éliminer la Chimère (Difficile).

→ Éliminer la Chimère (Difficile). Maximaliste → Améliorer une modification d'arme au palier max.

→ Améliorer une modification d'arme au palier max. Survivre au jour le jour → Survivre à 10 parties de Survie en multijoueur.

→ Survivre à 10 parties de Survie en multijoueur. Bidasse de la semaine → Survivre à une opération hebdomadaire.

→ Survivre à une opération hebdomadaire. Trente, c'est pas rien → Atteindre le niveau 30 avec un spécialiste.

→ Atteindre le niveau 30 avec un spécialiste. Couper court → Éliminer un Empaleur (Enfer sur terre).

→ Éliminer un Empaleur (Enfer sur terre). Régner en maître → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Enfer sur terre).

→ Éliminer une Reine Lèche-bottes (Enfer sur terre). Remède chimérique → Éliminer la Chimère (Enfer sur terre).

→ Éliminer la Chimère (Enfer sur terre). Une question de survie → Survivre à 25 parties de Survie en multijoueur.

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