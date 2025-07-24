Killing Floor 3 : La liste complète des trophées et des succès

Killing Floor 3 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous donnons la liste complète.
Comme un très grand nombre de jeux, Killing Floor 3propose une liste de trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Tripwire Interactive doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Killing Floor 3.
Liste des trophées et succès de Killing Floor 3
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine de Killing Floor 3, les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses actions spécifiques, en solo ou bien en multijoueur. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Killing Floor 3 :
Jeu, set et match → Terminer une partie de Survie en multijoueur.
Pro de la ranimation → Ranimer un coéquipier à terre.
Survivaliste → Survivre à une partie de Survie en multijoueur.
Roule ma poulie → Activer une tyrolienne.
Capitaine des tourelles → Activer une tourelle.
Une longue histoire → Terminer une tâche de l'histoire.
Sang noble → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Normal)
Fan d'armure → Déverrouiller un coffre à armure.
Développer ses compétences → Améliorer une compétence de spécialiste.
C'est dingue ! → Exécuter un Dingue.
Tape-m'en cinq → Atteindre le niveau 5 avec un spécialiste.
Multitâche → Utiliser l'outil multifonctions pour déverrouiller un objet.
Lame de font → Éliminer un Empaleur (Normal).
Parti en vrille → Éliminer la Chimère (Normal).
Fait maison → Personnaliser une arme.
Tuning → Fabriquer une modification d'arme.
Saigné à blanc → Exécuter un Barback.
Ruissellement → Donner 500 unités de fric.
Potentiel maximal → Améliorer une compétence de spécialiste au palier max.
Bouchée à la reine → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Difficile).
Quinze, et c'est pas fini → Atteindre le niveau 15 avec un spécialiste.
Légère amélioration → Améliorer une modification d'arme.
Toucher guérisseur → Restaurer 500 PV à vos coéquipiers.
Instincts affûtés → Éliminer un Empaleur (Difficile).
Brise-coque → Éliminer la Chimère (Difficile).
Maximaliste → Améliorer une modification d'arme au palier max.
Survivre au jour le jour → Survivre à 10 parties de Survie en multijoueur.
Bidasse de la semaine → Survivre à une opération hebdomadaire.
Trente, c'est pas rien → Atteindre le niveau 30 avec un spécialiste.
Couper court → Éliminer un Empaleur (Enfer sur terre).
Régner en maître → Éliminer une Reine Lèche-bottes (Enfer sur terre).
Remède chimérique → Éliminer la Chimère (Enfer sur terre).
Une question de survie → Survivre à 25 parties de Survie en multijoueur.
Rappelons, en guise de conclusion, que Killing Floor 3 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
PC
Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction.
Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction.
Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.
commentaire (0)