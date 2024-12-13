Killing Floor 3 : Du gameplay, une bêta fermée et une date de sortie présentés en vidéo

Silencieux depuis plusieurs mois, Killing Floor 3 a fait forte impression lors de la cérémonie des Game Awards 2024, avec un trailer de gameplay et l'annonce de sa date de sortie.
Annoncé pour la première fois en août 2023, Killing Floor 3
est resté assez discret depuis cette annonce. Sa dernière grosse présentation en date remonte à juin 2024, où une vidéo de gameplay avait été présentée
pendant le PC Gaming Show. Mais depuis, Tripwire Interactive n'avait partagé que peu d'informations à son sujet. Toutefois, le studio attendait les Game Awards pour faire de grosses révélations à la communauté.
En effet, au cours de la cérémonie, Killing Floor 3
s'est dévoilé un peu plus, notamment à travers de nouvelles séquences de gameplay
. Mais surtout, Tripwire Interactive a réservé deux belles surprises à celles et ceux qui attendent le titre.
De nouvelles armes et des explosions à foison à venir dans Killing Floor 3
Tout d'abord, la bande-annonce montre un gameplay toujours très nerveux et sanglant
, que vous utilisiez un katana, un grappin, un lance-flammes ou une arme à feu pour éliminer tous les Zeds se trouvant sur votre chemin. Jusqu'à 6 joueurs en mode coopération, vous pourrez utiliser des techniques inédites d'exécution au corps à corps, utiliser des pièges contre vos ennemis et combattre de toutes nouvelles menaces,
car cette suite se déroule 70 ans après les événements de Killing Floor 2.
Ensuite, Tripwire Interactive a annoncé qu'une bêta fermée permettrait de découvrir Killing Floor 3 en avant-première
. À l'heure où ces lignes sont écrites, peu d'informations ont été dévoilées. Cependant, le studio a confirmé qu'une inscription sur le site officiel du jeu était obligatoire
pour espérer être tiré au sort. Si vous souhaitez tenter votre chance pour partir à l'assaut des Zeds avant tout le monde, vous pouvez vous inscrire en cliquant juste ici
.
Mais la plus grosse révélation de la soirée était l'annonce de la date de sortie du jeu. D'ailleurs, les plus impatients d'entre vous seront ravis d'apprendre que l'attente ne sera pas très longue. En effet, Killing Floor 3 sera disponible en mars 2025, sans annoncer de date précise pour le moment
. Rappelons que le troisième opus de la saga Killing Floor sortira sur PC, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 5.
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