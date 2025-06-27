Killing Floor 3 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Killing Floor 3, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Le prochain opus de la franchise de Tripwire Interactive, Killing Floor 3
, doit arriver à la fin du mois de juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce FPS intense, que ce soit en solo ou avec leur(s) ami(s).
D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, notamment par rapport au contenu et au « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer à ce sujet et vous aider à faire votre choix, nous passons en revue les différentes éditions de Killing Floor 3, tout en vous apportant des précisions sur leur prix et les bonus de précommande prévus
.
Différentes éditions de Killing Floor 3
|Avantages
|Standard
(numérique)
|Deluxe
(numérique)
|Elite Nightfall
(numérique)
|Killing Floor 3
|Oui
|Oui
|Oui
|Ensemble de skin de spécialiste « Agent des ombres »
|Non
|Oui
|Oui
|Ensemble de skin d'arme « Agent des ombres »
|Non
|Oui
|Oui
|Passe d'approvisionnement Crépuscule
|Non
|Oui
|Non
|Passe d'approvisionnement Crépuscule premium pendant 1 an (4 passes d'approvisionnement)
|Non
|Non
|Oui
|1000 Nightfall creds
|Non
|Oui
|Non
|3 000 Nightfall creds
|Non
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et joueuses ayant acheté Killing Floor 3
avant sa sortie officielle recevront les items suivants :
- Skin d'arme « Électroencéphalogramme plat »
- Babiole d'arme « Grande faucheuse »
- Carte de joueur « Unité d'action spéciale »
Prix des différentes éditions de Killing Floor 3
Le prix de vente des éditions de Killing Floor 3
ne varie pas en fonction des plateformes de jeu. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 39,99 €
- PlayStation et Xbox → 39,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 59,99 €
- PlayStation et Xbox → 59,99 €
- Édition Elite Nightfall
- PC → 79,99 €
- PlayStation et Xbox → 79,99 €
Où précommander Killing Floor 3 ?
Killing Floor 3
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3
avec de petites réductions, notamment sur PC :
- PC
- Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction.
- Édition Elite Nightfall → 19,99 € au lieu de 80 €, soit 75 % de réduction.
La sortie de Killing Floor 3
est programmée pour le 24 juillet 2025. Date à laquelle ce nouvel opus Killing Floor se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC.
commentaire (0)