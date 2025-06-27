Killing Floor 3 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Killing Floor 3, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de Killing Floor 3

Avantages Standard

(numérique) Deluxe

(numérique) Elite Nightfall

(numérique) Killing Floor 3 Oui Oui Oui Ensemble de skin de spécialiste « Agent des ombres » Non Oui Oui Ensemble de skin d'arme « Agent des ombres » Non Oui Oui Passe d'approvisionnement Crépuscule Non Oui Non Passe d'approvisionnement Crépuscule premium pendant 1 an (4 passes d'approvisionnement) Non Non Oui 1000 Nightfall creds Non Oui Non 3 000 Nightfall creds Non Non Oui

Bonus de précommande

Skin d'arme « Électroencéphalogramme plat »

Babiole d'arme « Grande faucheuse »

Carte de joueur « Unité d'action spéciale »







Prix des différentes éditions de Killing Floor 3

Édition Standard PC → 39,99 € PlayStation et Xbox → 39,99 €

Édition Deluxe PC → 59,99 € PlayStation et Xbox → 59,99 €

Édition Elite Nightfall PC → 79,99 € PlayStation et Xbox → 79,99 €



Où précommander Killing Floor 3 ?

PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 19,99 € au lieu de 80 €, soit 75 % de réduction.



Le prochain opus de la franchise de Tripwire Interactive,, doit arriver à la fin du mois de juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce FPS intense, que ce soit en solo ou avec leur(s) ami(s).D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, notamment par rapport au contenu et au « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer à ce sujet et vous aider à faire votre choix, nous passons en revuePour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et joueuses ayant achetéavant sa sortie officielle recevront les items suivants :Le prix de vente des éditions dene varie pas en fonction des plateformes de jeu. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec de petites réductions, notamment sur PC :La sortie deest programmée pour le 24 juillet 2025. Date à laquelle ce nouvel opus Killing Floor se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC.