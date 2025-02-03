Killing Floor 3 : Comment participer à la bêta, et toutes les infos (dates...)

Retrouvez toutes les informations concernant la bêta fermée de Killing Floor 3, qui se tiendra au cours du mois de février 2025, dans le but de vous inscrire et ne pas louper cette avant-première.
Annoncé pour la toute première fois en août 2023, Killing Floor 3
doit arriver à la fin du mois de mars de cette année 2025. Toutefois, avant le lancement officiel, Tripwire Entertainment a prévu une bêta fermée
, afin d'être prêt le jour J. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses d'essayer en avant-première le nouvel opus de la licence Killing Floor.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment participer à la bêta fermée de Killing Floor 3, tout en vous apportant des informations utiles quant à cette phase de test
.
Comment participer à la bêta fermée de Killing Floor 3 ?
Pour tenter de participer à la bêta fermée de Killing Floor 3
, c'est relativement simple et rapide. Ici, il n'est pas question de précommandes. En effet, il suffit de se rendre sur le site officiel
et de s'inscrire pour tenter d'obtenir un accès à la bêta fermée de Killing Floor 3
. Comme toujours, vous inscrire ne vous garantit pas d'être sélectionné.
Étant donné que Killing Floor 3
est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, il y a de grandes chances que la bêta fermée
concerne ces plateformes de jeu.
Les détails connus concernant la bêta fermée de Killing Floor 3
En ce qui concerne la bêta fermée de Killing Floor 3
, sachez que celle-ci s'étalera sur plusieurs jours, à savoir du 20 au 24 février 2025
. D'après les informations dévoilées dans une publication sur le compte Twitter/X de la licence, la fonctionnalité cross-play sera au rendez-vous pour ce test.
Au moment où nous écrivons ces lignes, Tripwire Entertainment n'a pas dévoilé les heures de lancement et de fin de cette bêta de Killing Floor 3
, mais nous devrions en savoir plus à ce sujet dans peu de temps. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons à jour cet article, dès que de nouvelles informations à propos de la bêta fermée de Killing Floor 3
auront été révélées.
En guise de conclusion, rappelons que Killing Floor 3
débarque le 25 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
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