Killing Floor 3 : Comment participer à la bêta, et toutes les infos (dates...)



le 03 février 2025 à 15h17 Publié par Clémence Usseglio le 03 février 2025 à 15h17

Retrouvez toutes les informations concernant la bêta fermée de Killing Floor 3, qui se tiendra au cours du mois de février 2025, dans le but de vous inscrire et ne pas louper cette avant-première.