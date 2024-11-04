Prime Gaming : Les jeux de novembre 2024, avec Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic Word Evolution

Test de Jurassic World Evolution : Simple jeu à licence ou vrai bon jeu de gestion ?

Déjà en charge du dernier très bon Planet Coaster, le studio Frontier Developments s'attaque donc aujourd'hui au monde des dinosaures avec ce Jurassic World Evolution. Soyons honnête, qui n'a jamais rêvé de prendre le contrôle du Jurassic Park et ainsi se balader au beau milieu des diplodocus et des T-Rex ? Mais aujourd'hui, cette balade est-elle maîtrisée ou semée d'embûches ?