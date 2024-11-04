Prime Gaming : Les jeux de novembre 2024, avec Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic Word Evolution

Amazon propose, encore une fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour novembre 2024, comprenant Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic World Evolution.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions plus connues, voire AAA, sont au programme.
En ce qui concerne le mois de novembre 2024, nous avons le droit à plusieurs jeux connus, notamment Marvel's Guardians of the Galaxy, Jurassic World Evolution ou encore Dishonored - Definitive Edition.
Les jeux Prime Gaming pour novembre 2024
De ce fait, pour ce mois de novembre 2024, nous retrouvons en tête d'affiche Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia (Definitive Edition), Dishonored (Definitive Edition) mais aussi Super Meat Boy et Jurassic World Evolution, pour ne citer que ces quelques exemples. Pour le reste, vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux de novembre 2024 pour Prime Gaming, et la date à partir de laquelle ils pourront être réclamés.
Marvel's Guardians of the Galaxy (Epic Games Store)
Date → 1er novembre
Mafia: Definitive Edition (Code GOG)
Date → 1er novembre
Dishonored - Definitive Edition (Code GOG)
Date → 7 novembre
Duck Paradox (Code GOG)
Date → 7 novembre
Close to The Sun (Code GOG)
Date → 7 novembre
Disney Pixar Cars (Amazon Games App)
Date → 7 novembre
Bang Bang Racing (Amazon Games App)
Date → 7 novembre
Snakebird Complete (Epic Games Store)
Date → 7 novembre
Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition (Amazon Games App)
Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition (Amazon Games App)
Date → 27 novembre
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2024 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
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