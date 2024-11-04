Prime Gaming : Les jeux de novembre 2024, avec Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic Word Evolution

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2024 à 14h58
Amazon propose, encore une fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour novembre 2024, comprenant Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic World Evolution.
Prime Gaming : Les jeux de novembre 2024, avec Marvel's Guardians of the Galaxy et Jurassic Word Evolution
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions plus connues, voire AAA, sont au programme.

En ce qui concerne le mois de novembre 2024, nous avons le droit à plusieurs jeux connus, notamment Marvel's Guardians of the Galaxy, Jurassic World Evolution ou encore Dishonored - Definitive Edition.

Les jeux Prime Gaming pour novembre 2024

De ce fait, pour ce mois de novembre 2024, nous retrouvons en tête d'affiche Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia (Definitive Edition), Dishonored (Definitive Edition) mais aussi Super Meat Boy et Jurassic World Evolution, pour ne citer que ces quelques exemples. Pour le reste, vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux de novembre 2024 pour Prime Gaming, et la date à partir de laquelle ils pourront être réclamés.
  • Marvel's Guardians of the Galaxy (Epic Games Store)
    • Date → 1er novembre
  • Mafia: Definitive Edition (Code GOG)
    • Date → 1er novembre
  • Dishonored - Definitive Edition (Code GOG)
    • Date → 7 novembre
  • Duck Paradox (Code GOG)
    • Date → 7 novembre
  • Close to The Sun (Code GOG)
    • Date → 7 novembre
  • Disney Pixar Cars (Amazon Games App)
    • Date → 7 novembre
  • Bang Bang Racing (Amazon Games App)
    • Date → 7 novembre
  • Snakebird Complete (Epic Games Store)
    • Date → 7 novembre
  • Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition (Amazon Games App)
    • Date → 14 novembre
  • Chasm: The Rift (Code GOG)
    • Date → 14 novembre
  • House of Golf 2 (Epic Games Store)
    • Date → 14 novembre
  • Tomb Raider: Anniversary (Code GOG)
    • Date → 14 novembre
  • Blade of Darkness (Code GOG)
    • Date → 14 novembre
  • Max: The Curse of Brotherhood (Amazon Games App)
    • Date → 21 novembre
  • Overcooked: Gourmet Edition (Code GOG)
    • Date → 21 novembre
  • Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector's Edition (Code Legacy Games)
    • Date → 21 novembre
  • Super Meat Boy (Epic Games Store)
    • Date → 21 novembre
  • Moonscars (Code GOG)
    • Date → 21 novembre
  • RIOT - Civil Unrest (Code GOG)
    • Date → 21 novembre
  • Elite Dangerous (Epic Games Store)
    • Date → 27 novembre
  • Sir Whoopass - Immortal Death (Code GOG)
    • Date → 27 novembre
  • Jurassic World Evolution (Epic Games Store)
    • Date → 27 novembre
  • Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition (Amazon Games App)
    • Date → 27 novembre
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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2024 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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