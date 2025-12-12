John Carpenter's Toxic Commando promet une boucherie zombie coopérative d'anthologie

Les Game Awards 2025 ont levé le voile sur la date de sortie de John Carpenter's Toxic Commando. Prévu pour mars 2026, ce FPS coopératif promet une ambiance rétro déjantée, des hordes de zombies et de l'action motorisée frénétique sur toutes les plateformes actuelles.
L'attente touche enfin à sa fin, ou presque, pour les amateurs de séries B et d'action débridée. Saber Interactive et Focus Entertainment ont profité de la grande messe des Game Awards 2025 pour officialiser le lancement de leur projet le plus explosif. John Carpenter's Toxic Commando
, vibrant hommage aux œuvres du maître de l'horreur et aux films d'action testostéronés des années 80, débarquera le 12 mars 2026
. Une date désormais gravée dans le marbre pour les possesseurs de PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
Ce titre s'annonce comme une véritable lettre d'amour au cinéma de genre, mélangeant humour noir, gore décomplexé et coopération intense. L'ambiance promet d'être électrique, portée par une bande-son et une esthétique qui sentent bon la nostalgie, tout en proposant des mécaniques de jeu modernes axées sur la survie en équipe face à une menace surnaturelle écrasante
.
Une escouade de bras cassés face à l'apocalypse
Le scénario ne fait pas dans la dentelle et c'est exactement ce qu'on attendait. Dans un futur proche, une expérience scientifique censée exploiter le noyau terrestre a viré au cauchemar, réveillant une entité nommée le Sludge God. Le résultat est catastrophique : le sol s'est transformé en une matière visqueuse et la population a muté en morts-vivants
. Pour régler ce désordre, le génie responsable de cette catastrophe, Leon Dorsey, avait besoin de l'élite. Faute de budget, il a dû se rabattre sur le Toxic Commando.
Il lui faut juste une équipe de mercenaires surentraînés… Pas de bol : ils étaient tous trop chers. C'est pourquoi il a dû se contenter du TOXIC COMMANDO.
Le cœur du jeu repose sur une coopération jusqu'à quatre joueurs, facilitée par une fonctionnalité crossplay totale entre PC et consoles. Les joueurs devront traverser des terres dévastées à bord de véhicules lourdement armés, transformant chaque déplacement en un road trip mortel. L'objectif est simple : renvoyer le Sludge d'où il vient. Le gameplay encourage l'utilisation combinée des armes à feu, des grenades, des capacités spéciales et surtout des véhicules pour broyer les vagues d'ennemis.
Éditions, DLC et suivi post-lancement
Les développeurs ont d'ores et déjà ouvert les précommandes, déclinant le titre en deux versions : une Édition Standard et une Édition Blood. Cette dernière inclut le Bloody Pass, garantissant l'accès à deux futurs DLC post-sortie ainsi qu'à divers bonus cosmétiques pour personnaliser son équipe de mercenaires. Un choix qui montre la volonté de l'éditeur de soutenir le jeu sur la durée avec de nouvelles missions et contenus.
Il est important de noter que même après la sortie du 12 mars 2026, le studio promet des mises à jour gratuites pour l'ensemble de la communauté. De nouveaux ennemis, véhicules et armes viendront enrichir l'expérience, assurant que la guerre contre le Sludge God ne s'essouffle pas de sitôt. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur l'Epic Games Store, Steam et les stores consoles.
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