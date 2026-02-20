Certains joueurs et joueuses se demandent si John Carpenter's Toxic Commando est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

John Carpenter's Toxic Commando est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Rassemblez une équipe de 4 joueurs ou rejoignez des commandos en ligne pour une expérience de coopération déjantée. Réanimez vos alliés, répartissez les munitions et pensez à couvrir les arrières et les avants des membres de votre équipe, ça leur fera plaisir. Face aux hordes d'infectés, finies les plaisanteries : il est temps de se battre pour votre survie.

Développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment,est un FPS dans lequel les joueurs et les joueuses affrontent des hordes de zombies. Devant débarquer sur diverses plateformes de jeu au début du mois de mars 2026, le titre est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certaines personnes se demandent. Nous vous partageons la réponse ci-dessous.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera ravie d'apprendre que la réponse est positive :. D'ailleurs, selon les informations partagées sur la page Steam du titre de Saber Interactive, il sera possible de parcourir l'aventureen coopération en ligne, car nous pouvons lire les mentions suivantes : « Coopération en ligne » et « Multijoueur multiplateforme ».Par ailleurs, dans les encarts descriptifs, les développeurs précisent que. Autrement, sachez qu'il sera possible de rejoindre des « commandos en ligne ». Parcourir l'aventure en solo est également faisable. Voici la description disponible sur la page Steam deRappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Une version démo gratuite du titre est actuellement proposée sur la plateforme de Valve, Steam, et ce, jusqu'au 2-3 mars prochain.