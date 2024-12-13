Intergalactic: The Heretic Prophet : Une première présentation pour la nouvelle licence de Naughty Dog

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 décembre 2024 à 12h31
Après avoir tenu le secret pendant de longs mois, Naughty Dog a enfin présenté le nouveau projet sur lequel il travaillait : Intergalactic: The Heretic Prophet, une épopée qui vous mènera dans une galaxie lointaine.
Intergalactic: The Heretic Prophet : Une première présentation pour la nouvelle licence de Naughty Dog
À chaque événement animé par Geoff Keighley, les spectateurs sont nombreuses et nombreux à espérer un « One Last Thing », une dernière grosse annonce surprise qui marque les esprits. L'édition 2024 des Game Awards a respecté cette petite tradition en dévoilant un ultime trailer que beaucoup attendaient avec impatience. 

Avant la cérémonie, les joueurs se demandaient si le studio Naughty Dog, connu pour les sagas Uncharted et The Last of Us, présenterait sa toute nouvelle licence. Or, le développeur a répondu aux attentes de la communauté en officialisant Intergalactic: The Heretic Prophet

Direction l'espace avec Intergalactic: The Heretic Prophet

Pour cette nouvelle licence, Naughty Dog s'aventure sur le terrain de la science-fiction et des aventures galactiques. L'histoire d'Intergalactic: The Heretic Prophet vous met dans la peau d'une jeune femme dont le nom est Jordan A. Mun, jouée par l'actrice Tati Gabrielle. Dans son imposant vaisseau rouge vif, elle est partie à la recherche de chacun des membres des Five Aces, un groupe dont nous ignorons encore tout. Après une discussion avec son agent via un matériel aux accents rétro, la jeune femme prend la direction d'une planète où l'un des Five Aces s'est réfugié.

Miniature vidéo

Si plusieurs placements de produits pour Sony, Porsche ou Adidas attirent le regard, Intergalactic: The Heretic Prophet marque avant tout par son atmosphère. Dès que le lecteur de disques se lance, le joueur est transporté dans une aventure décalée, qui n'est pas sans rappeler celle de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Le trailer de présentation se termine sur une passe d'armes entre un robot à 3 bras et notre héroïne, armée d'une lame-laser.

Pour l'heure, il est confirmé qu'Intergalactic: The Heretic Prophet sera une exclusivité temporaire PS5. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Il faudra attendre une prochaine présentation ou des informations complémentaires de la part de Naughty Dog pour savoir quand nous pourrons rejoindre les étoiles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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